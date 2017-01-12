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12:12, 12 января 2017
105 лет со дня рождения Динмухамеда Кунаева
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Сегодня, 12 января 2017 года, исполняется 105 лет со дня рождения Динмухамеда Кунаева.
Динмухаммед Ахмедович Кунаев — советский государственный и общественный деятель. В разные года занимал должности президента Академии наук, председателя Совета министров Казахской ССР и Первого секретаря ЦК Компартии Казахстана. Трижды Герой социалистического труда, награжден 8 орденами Ленина. Автор более 100 научных трудов.
Свои способности Кунаев начал проявлять еще в школе, когда, помимо основных занятий, работал статистиком в секторе районирования Госплана Казахстана, а вечерами ходил на курсы по подготовке к поступлению в вуз. По окончании Московского институт цветных металлов и золота, его направили на Прибалхашстрой. К началу Второй мировой он уже был заместителем главного инженера и начальником технического отдела комбината "Алтайполиметалл", а также директором Риддерского рудника Лениногорского рудоуправления.
При Кунаеве состоялся значительный экономический подъем страны. Он сам приводил в своей книге следующие цифры: «За 1955-85 гг.объём промышленного производства Казахстана вырос в 8,9 раза, сельского хозяйства — в 6,2 раза, строительства — в 68 раз, численность казахов — в 2,5 раза, населения в целом — в 2 раза. Словом, по экономическим потенциалам в это время было создано семь Казахстанов, в сравнении с 1955 годом».
Кроме того, Кунаев был одним из немногих руководителей Компартии Казахстана и республики, который был коренной национальности и уроженцем страны, чем снискал определенную любовь среди населения. Даже не смотря на углубленный при его власти процесс русификации, особенно в сфере образования.
11 декабря 1986 г. без участия Кунаева состоялось заседание Политбюро ЦК КПСС, принявшее его решение об уходе на пенсию. Еще через пять дней в ходе рекордно короткого пленума ЦК КП Казахстана, длившегося всего 18 минут, обвинявшийся в широкомасштабной коррупции Динмухамед Кунаев был снят с поста первого секретаря ЦК КП Казахстана. На его место был избран присланный по настоятельной рекомендации Москвы Геннадий Колбин. Смена руководства привела к уличным беспорядкам, известным как «декабрьские события» или «Желтоксан». В январе 1987 Кунаев а вывели из состава Политбюро ЦК КПСС, а в июне того же года и из состава ЦК КПСС.
Динмухамед Ахмедович жил в Алма-Ате. Скончался 22 августа 1993 года. Похоронен на Кенсайском кладбище.
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