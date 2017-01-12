Сегодня, 12 января 2017 года, исполняется 105 лет со дня рождения Динмухамеда Кунаева. Динмухаммед Ахмедович Кунаев — советский государственный и общественный деятель. В разные года занимал должности президента Академии наук, председателя Совета министров Казахской ССР и Первого секретаря ЦК Компартии Казахстана. Трижды Герой социалистического труда, награжден 8 орденами Ленина. Автор более 100 научных трудов.



Согласно официальной биографии, Кунаев родился в 1912 году в семье казахских животноводов из племени ысты. Однако вокруг его происхождения ведутся споры. Свои способности Кунаев начал проявлять еще в школе, когда, помимо основных занятий, работал статистиком в секторе районирования Госплана Казахстана, а вечерами ходил на курсы по подготовке к поступлению в вуз. По окончании Московского институт цветных металлов и золота, его направили на Прибалхашстрой. К началу Второй мировой он уже был заместителем главного инженера и начальником технического отдела комбината "Алтайполиметалл", а также директором Риддерского рудника Лениногорского рудоуправления. Источник При Кунаеве состоялся значительный экономический подъем страны. Он сам приводил в своей книге следующие цифры: «За 1955-85 гг.объём промышленного производства Казахстана вырос в 8,9 раза, сельского хозяйства — в 6,2 раза, строительства — в 68 раз, численность казахов — в 2,5 раза, населения в целом — в 2 раза. Словом, по экономическим потенциалам в это время было создано семь Казахстанов, в сравнении с 1955 годом». Кроме того, Кунаев был одним из немногих руководителей Компартии Казахстана и республики, который был коренной национальности и уроженцем страны, чем снискал определенную любовь среди населения. Даже не смотря на углубленный при его власти процесс русификации, особенно в сфере образования. 11 декабря 1986 г. без участия Кунаева состоялось заседание Политбюро ЦК КПСС, принявшее его решение об уходе на пенсию. Еще через пять дней в ходе рекордно короткого пленума ЦК КП Казахстана, длившегося всего 18 минут, обвинявшийся в широкомасштабной коррупции Динмухамед Кунаев был снят с поста первого секретаря ЦК КП Казахстана. На его место был избран присланный по настоятельной рекомендации Москвы Геннадий Колбин. Смена руководства привела к уличным беспорядкам, известным как «декабрьские события» или «Желтоксан». В январе 1987 Кунаев а вывели из состава Политбюро ЦК КПСС, а в июне того же года и из состава ЦК КПСС. Динмухамед Ахмедович жил в Алма-Ате. Скончался 22 августа 1993 года. Похоронен на Кенсайском кладбище.

Память о Кунаеве В Алматы бюст установлен в сквере его имени. Также его бюст есть в Таразе и в селе Тортколь (ЮКО).

Улицы в ряде городов Казахстана — в Астане, Алма-Ате, Таразе, Талдыкоргане, Капшагае носят его имя.

Имя Кунаева получил Большой Алматинский канал (БАК).

В Уральске именем Кунаева назван микрорайон.

В Экибастузе проспект Индустриальный был переименован в проспект имени Кунаева.

В Шымкенте в честь Д. А. Кунаева назван бульвар (бывший проспект Алма-атинский и бывшая улица Степная).

В 2002 году при обсуждении возможного возвращения названия городу Риддеру первоначального имени ставился вопрос о переименовании его в Кунаев.

В Ташкенте в честь Д. А. Кунаева была названа одна из центральных улиц города. Ныне переименована в Мирабадскую.

В Алма-Ате есть Евразийская Юридическая Академия имени Д. А. Кунаева;

Дом-музей Д. А. Кунаева (ул. Тулебаева, 117), открыт в 2002 году к 90-летнему юбилею Динмухамеда Кунаева.

Мемориальный музей-квартира Д. А. Кунаева, открыт 12 января 2012 году к 100-летнему юбилею Д. А. Кунаева. Расположен в двухэтажном жилом доме на пересечении ул. Тулебаева и Карасай батыра, где он проживал долгие годы.

В Алматы есть Институт горного дела имени Д. А. Кунаева