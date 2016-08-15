Самый достойный бешбармак готовят в Вене – австрийский дипломат

В гостях у «Радиоточки» Михаэль Мюллер, торговый атташе и глава торгового отдела посольства Австрии в Казахстане, учрежденного австрийским агентством международной торговли ADVANTAGE AUSTRIA.

Беседа была о том, какой имидж у президента Казахстана в Европе, о том, что Австрия покупает аральскую рыбу и импортирует её в другие страны Европы и Америку, и о том, что типичного венца сегодня очень сложно вычислить.

Михаэль Мюллер родился 14 октября 1978 года в Вене. Получил степень магистра международной торговли в Венском университете экономики. Начал свою карьеру в посольстве Австрии в Москве, где с 2002 по 2005 годы работал помощником главы торгового отдела. После Москвы на год вернулся в родную Вену, работал в управлении Дальнего Востока и управлении публикаций, а также в Федеральной палате экономики Австрии, где занимался организацией по международной торговле. С 2006 по 2009 годы работал в Лондоне заместителем главы торгового отдела посольства Австрии.

До назначения в Казахстан в течение года работал в Южном Китае, в Генеральном консульстве Австрии в Гуаньчжоу, вице-консулом по торговым отношениям. В Казахстане находится с июля 2010 года.

Михаэль женат, воспитывает сына и дочь.

Увлекается музыкой, литературой, занимается спортом.









Ботагоз Сейдахметова: Михаэль, я знаю, что вы занимаетесь и горными лыжами, и дайвингом…





Михаэль Мюллер: Ну, да. Ещё люблю кататься на велосипеде, но это всё не экстремальный спорт. Я средний спортсмен.





Б. С.: Я была в вашем родном городе, в Вене, в самое интересное время для Казахстана – когда мы собирались возглавить руководством ОБСЕ. Тогда много делегаций приезжало в Вену, я была в составе нашего Министерства иностранных дел. Отметила сразу, что большинство дипломатов передвигались по городу на велосипедах, и это был первый приятный культурный шок. И второе открытие было то, что все дипломаты, со многими из которых я тут же подружилась, оказались «сплетниками», мы много сплетничали о разных странах, и больше всего о Казахстане. Я много узнала о своей стране. Это, конечно, было связано с тем, что кандидатуру Казахстана в ОБСЕ долго обсуждали, Европа не хотела нас пропускать в председатели этой организации, говорила, что мы этого не достойны. А вот какие слухи, сплетни, ужасные или, напротив, позитивные, услышали вы о Казахстане до приезда в нашу страну?





М.М.: Когда я получил звонок из Вены, из главного офиса, я находился в Китае. Они спросили меня, не интересно ли мне открыть в Алматы новый офис, который будет отвечать за весь регион. После короткого обсуждения, мы решились, поскольку я немного знал этот регион: наш офис в Москве отвечал за всё постсоветское пространство до открытия офиса здесь, в Алматы, так что я немножко знал, о чём идёт речь. Я всё-таки знаю русский язык, который очень помогает. И мне было интересно получить свой опыт открытия офисов, набирать свою команду и так далее. Поэтому я абсолютно не жалею. У нас в Москве уже было несколько друзей из Казахстана. И в Великобритании, где я работал. Так что был круг общения, люди, которые помогли понять страну, город, показали, где что находится. Поэтому никаких страхов не было.

А то, о чём вы говорите… Это были довольно сложные годы в двусторонних отношениях. Есть широко известный случай, который не входит в мою компетенцию, который связан с господином Алиевым. Вся эта история печальная: и её начало, и конец. Наша позиция (и моя в том числе): это судебное разбирательство. Второй момент – отношения между нашими странами невозможно оценивать только через эту призму. Так что это были действительно тяжёлые годы, и как раз то решение, что Казахстан будет председателем ОБСЕ, было принято, когда я находился здесь, а наш уважаемый президент приехал на саммит в Казахстан. Я думаю, все разделили мнение о том, что Казахстан стал достойным председателем ОБСЕ, и никто не жалел, что все страны – члены ОБСЕ на это решились. Я больше знал Казахстан со стороны бизнеса, чем как страну, мало знал о людях. Сейчас, в течение шести лет, я имел возможность много узнать о стране, посетить все области.





Б.С.: Это правда. Иногда дипломаты знают больше, чем какой-нибудь алматинец, который дальше Алматы не выезжает. А вы наверняка были в аулах, где вас бешбармаком угощали?





М.М.: Вы знаете, мне казахи иногда говорят, что самый достойный бешбармак можно съесть в Вене.





Б.С.: Почему?! В Вене есть казахский ресторан?





М.М.: Да, там есть один отличный ресторан Plachutta, но есть и национальное австрийское блюдо, которое называется tafelspitz. Это вареная говядина, к конине у нас довольно спокойно относятся. И, действительно, многие люди из Казахстана очень сильно полюбили это блюдо, и дошло до того, что казахстанские делегации, которые приезжают в Вену, спрашивают у меня, где находится этот казахский ресторан. А я слышал, что он есть. Конечно, я знаю бешбармак, казы, кумыс, шубат, курт. Я не знаю, сколько килограммов бешбармака я успел съесть за эти шесть лет!





Фото из личного архива: на Шымбулаке



Б.С.: Вы молодец, смогли сохранить фигуру. Это, наверно, что-то национальное: австрийцы все такие высокие и стройные?





М.М.: Не сказал бы! Но я стараюсь!





Б.С.: Настоящий казах – с пузом, это же непросто: съесть столько бешбармака после 12 ночи! Обычно годам в 30 уже пузо наедается.





М.М.: Ой, не знаю. Я больше смотрю на это с той точки зрения, что казахи любят единоборства, где нужна определённая фигура. Тонкого австрийца можно быстрее сломать. И в боксе нам тяжело.





Б.С.: У вас не популярен бокс?





М.М.: У нас давно нет успешного боксёра.

Фото из личного архив: прогулка по Алматы



Б.С.: Михаэль, вы родились в самом культурном и самом музыкальном, на мой взгляд, европейском городе. У многих людей существует стереотип, что все венцы обязаны петь оперные арии, разбираться в хорошем кофе. Какой он на самом деле, типичный житель Вены?





М.М.: Очень сложный вопрос. Есть такой стереотип об австрийцах: мы одновременно играем на скрипке и катаемся на лыжах. Но особенно сложно говорить о Вене. Вена – исторический город, и когда-то его население было намного больше, чем сейчас. Это всегда был город, в котором проживало больше двух миллионов человек, и место, где всегда много людей из близлежащих стран. Эти люди переехали в Вену, сделали там карьеру, жили в этом городе. И это роль Вены. Возможно, она возобновилось после распада Восточного блока в 1989 году. Поэтому в Вене почти 25 процентов населения вообще не австрийцы. Конечно, есть венцы, которые жили там на протяжении нескольких поколений. Вена действительно центр классической музыки. Есть такая аудитория, она постоянная, и это не только туристы, это венская аудитория, которая любит это дело, ценит. Поэтому типичный венец любит жизнь, это не только работа, это кофейни, это хойригер – молодое вино, виноделы, которые приглашают на молодое вино. Это гордость за прошлое города. В последние годы Вена стала молодым городом. Молодым не по возрасту, а по отношению к жизни. Австрия – довольно консервативная страна, а Вена – город, где есть стартапы, креативщики, дизайнеры. Последние несколько лет это стало заметно.

Я сам родился и учился в Вене, но вырос в небольшом городе в 80 километрах от Вены, в Кремсе (Krems). Рекомендую вам в следующий раз туда заехать, очень исторический город на Дунае.





Фото из личного архива: на бизнес-форуме с президентом Назарабаевым



Б.С.: Да, Вена была столицей мощнейшей империи, Австро-Венгрии, которая оставила в истории большой культурный след. Вернемся в Казахстан. Я знаю, что вы были модератором на бизнес-форуме с участием нашего президента в 2012 году. Какие впечатления, чисто человеческие, остались у вас о Нурсултане Назарбаеве? Удалось поговорить?





М.М.: Поговорить, к сожалению, не получилось. Президенты общались между собой. А впечатления такие: ваш президент имеет большой авторитет, его окружение сильно его уважает. Это было видно при подготовке визита. Видно по тому, сколько усилий было приложено на изучение разных подробностей, деталей, чтобы всё было подготовлено в совершенстве. Я видел его выступление на бизнес-форуме, и могу сказать, что ваш президент очень хорошо представляет вашу страну, хорошо её рекламирует. Я, как модератор, хорошо понимал, насколько это важно, поскольку на бизнес-форуме находилось около 300 бизнесменов из Австрии, топ-менеджеры. Ваш президент может очень чётко сказать, что Казахстан открыт для сотрудничества, для инвестиций. Это очень важно. И ещё мне показалось, что ваш уважаемый президент – человек, который действительно интересуется… Была мини-выставка, где разные компании демонстрировали свою работу, и было видно, что он не просто проходил мимо, потому что это заложено в программе, а у него был настоящий интерес, и я думаю, что это был успешный визит. Выступил ваш президент, выступил наш президент Хайнц Фишер.

Одно из преимуществ моей работы, что ты постоянно имеешь возможность знакомиться с очень интересными людьми. Например, я познакомился с Максутом Жумаевым, ведущим альпинистом Казахстана. Я познакомился с людьми, которые имеют очень хорошие идеи, инициативы. Недавно я выступил в программе Professional life of Kazakhstan, я считаю, что это была очень хорошая идея. Это одна из тех причин, почему я люблю мою работу.

Б.С.: Ну, это и для меня является причиной, почему я люблю свою профессию! Она мне позволила с вами познакомиться.

Я знаю, когда вы работали в Лондоне, участвовали в ежегодном официальном ужине в лондонском Сити. Что это за мероприятие? Для аристократов, для дипломатов? Закрытый клуб для избранных?





М.М.: Вы знаете, Вена – город с традициями. И всё-таки даже для австрийца, работающего в Англии, поразительно, насколько англичане ценят свои традиции. Вы знаете, что есть Лондон, но есть и Лондон-сити, это такой финансовый район, в котором есть свой мэр, свой шериф. У них ежегодно проходит почётный ужин, на котором выступает министр финансов, и это происходит в Mansion House – историческом месте, где висят оригиналы картин, которые мы знаем из книг. Там собираются все ведущие финансисты. Приятно видеть, как они ценят все эти традиции. Всегда первый тост произносится в честь королевы. Это впечатляющее событие, и проводится оно не столько для аристократов, сколько для бизнесменов, ещё приглашают дипломатов.





Б.С.: Есть какой-то дресс-код?





М.М.: Нужно одеться формально. Но ведущие фигуры, такие как мэр, министр финансов – в традиционных одеждах. У мэра Лондон-сити на шее висит символический ключ от города. Поэтому всё это очень впечатляет. И, поскольку наша организация имеет 110 офисов в 70 странах мира, у меня ещё будет шанс познакомиться с другими традициями.





Б.С.: Я надеюсь, что в Казахстане тоже какие-то традиции для себя открыли, кроме бешбармака?





М.М.: Да. Например, для меня было интересно увидеть здесь свадьбы. И для меня было интересно, что здесь отмечают первый день рождения ребёнка, в Австрии такой традиции нет. Конечно, тут всегда хорошо видно, насколько большие у вас семьи. Поэтому да, мне удалось здесь увидеть местные традиции.

Фото из личного архива: открытие офиса в Алматы



Б.С.: Я знаю, что у вас есть история с высвобождением 120 австрийских грузовиков, застрявших на российской таможне. Что это было? Какая-то война на таможне?





М.М.: Я работал в Москве, когда был большой бум иностранных инвестиций, в том числе австрийских. Тогда все забыли о 1998 годе, и снова стали завоевывать этот огромный рынок. И тут к нам поступил звонок от австрийской компании, о том, что на таможне уже месяц стоят 120 грузовиков. Они сообщили, что на грузовиках стоит целый завод, который они намерены строить. И сто инженеров ждут своего времени, чтобы начать строить.





Б.С.: Какое романтичное время было, оказывается!





М.М.: Да. И мы тогда поехали на таможню, чтобы выяснить, почему тормозят. Ну, вы знаете, что у российской таможни есть определённая репутация. Мы выяснили, что таможенник сделал ошибку – всю растаможку проводил по неправильной процедуре. Поэтому важно знать, что в нашей работе нельзя руководствоваться слухами и эмоциями, только фактами. Мы довольно быстро решили проблему. У каждого австрийского бизнеса есть право обращаться к нам за помощью.





Б.С.: Возникали ли за время вашей работы в Казахстане подобное случаи на казахстанской таможне?





М.М.: Да, есть, бывают. У нас больная точка – это налоговые вопросы, которые немного препятствуют улучшению инвестиционного климата, и на это направлено много усилий. Поэтому есть проблемные моменты, но в целом почти все вопросы можно решить.





Б.С.: Какой казахстанский товар интересен Австрии? И что наша страна покупает в Австрии?





М.М.: Вас не удивит, что давным-давно Австрия, как и некоторые другие европейские страны, покупает у Казахстана нефть. Но, то, что вас удивит, – мы возим рыбу из Казахстана, с Аральского моря. В Вене находится довольно крупная компания, которая продает и перепродаёт эту рыбу в Европе и Америке. Кроме того, есть интерес к редкоземельным металлам. А из Австрии в Казахстан поступает, во-первых, фармацевтическая продукция. У нас большая химическая промышленность. Все мультинациональные компании имеют производственные площадки в Австрии. Во-вторых, из Австрии в Казахстан приходят технологии, разные производственные процессы. Технологии для инфраструктуры. Мы в Австрии называем их «скрытые чемпионы», это компании, которые занимают первые позиции в мире в своей нише. Например, путеукладчики для КТЖ или гондолы на горнолыжной базе Шымбулак. Это такие примеры, где есть австрийские экспертизы и австрийские технологии.





Б.С.: Кстати, какой будет павильон Австрии на ЭКПО-2017 в Казахстане? Что будет показывать Австрия?





М.М.: Мы хотим, чтобы наше участие в ЭКСПО-2017 было успешным. Австрийское правительство решилось на участие в конце прошлого года. Потом был открытый конкурс для дизайнеров и креативных людей, выбрали один проект. Австрийский павильон будет называться: «С умом, с сердцем и силой». Это означает, что будет такая игра, в которой будут принимать участие посетители павильона: используя свой ум, сердце, свою силу, генерировать энергию.





Б.С.: Я уже хочу попасть в ваш павильон! Скорее бы наступил 2017 год!

Естественно, как алматинка, я не могу не задать вопрос о моём родном городе. Я знаю, что вы до Алматы работали в Гуаньчжоу, в Южном Китае. Этот город находится на берегу океана, там чудесный морской климат. Если бы я там жила и меня вдруг вырвали в сухой климат Казахстана, я бы, наверное, сначала расстроилась очень сильно. После влажного океанического климата тяжело переходить в жесткий климат… Как у вас это происходило? Как быстро интегрировались, адаптировались в Казахстане?





М.М.: По климату готов спорить. Поскольку 40-градусная жара при 90-процентной влажности – это не самый уютный климат. Это настоящая сауна. Конечно, опыт в Китае был замечательный, потому что там свой мир. То, как они работают, то, сколько они успели сделать за короткий срок, очень сильно впечатлило. Здесь, в Алматы, конечно, все по-другому. Самая главная разница была в том, что я приехал и думал: где все люди?! Когда ты двигаешься по Гуаньчжоу, вокруг тебя всегда тысячи человек, даже, когда ты поднимаешься на гору. И климат, и город – все другое. Но два фактора сыграли свою роль. Во-первых, мы довольно быстро нашли тут друзей, которые помогли понять город. И во-вторых, у меня не было времени думать о чём-то, потому что мне надо было работать над открытием офиса, а еще у меня с супругой здесь, в Алматы, родился сын. Так что 2010 год был очень интенсивным временем. Впечатления об Алматы: город зелёный, красивый ландшафт, есть всё, что необходимо для жизни. Климат, кстати, по сравнению с Астаной, довольно мягкий, можно жить. Лето уютное, зимой можно кататься на лыжах. Нам здесь нравится.





Фото из личного архива: родной город Михаэля Мюллера - Кремс



Б.С.: Я вам желаю найти здесь ещё много интересных людей. У нас много молодых оперных певцов, которые выступали в Вене. Так что, думаю, у вас впереди много интересного.