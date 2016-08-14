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Иномарка снесла пятерых рабочих в Шымкенте - водитель скрылся

Трагедия произошла накануне. BMW снес пятерых рабочих, ремонтирующих теплотрассу в центре города Шымкента, передает Otyrar.kz. Один рабочий, 1995 года рождения, погиб мгновенно — от удара его буквально сломало пополам об стойку автокрана.

Трагедия произошла около шести часов утра на пересечении проспекта Кунаева и улицы Гани Иляева, неподаеку от кафе «Камшат». Бригада рабочих приехала на объект с рассветом - в Шымкенте идет масштабный ремонт магистрали центрального отопления.

Иномарка снесла пятерых рабочих в Шымкенте - водитель скрылся

фото с сайта otyrar.kz

По словам очевидцев, кабриолет шестой серии BMW несся через перекресток на предельной скорости и буквально смел рабочих с дороги. Прибывшие на место происшествия врачи экстренно госпитализировали пострадавших рабочих в Шымкентскую городскую больницу скорой медицинской помощи.  Троих человек поместили в травматологическое отделение больницы, один пострадавший в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой госпитализирован в отделение реанимации.

Место работы ремонтной бригады было огорожено в соответствии с правилами безопасности.

Водитель BMW, сбивший рабочих в Шымкенте, скрылся с места происшествия. Свой кабриолет он бросил в канаве, куда свалился после аварии.

«По данному факту начато досудебное расследование», — рассказал начальник местной полицейской службы Данияр Мейрхан. — Личность водителя пока не установлена, потому что после совершения ДТП он скрылся, но это дело времени».

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