Иномарка снесла пятерых рабочих в Шымкенте - водитель скрылся

12:00, 14 августа 2016

Трагедия произошла накануне. BMW снес пятерых рабочих, ремонтирующих теплотрассу в центре города Шымкента, передает Otyrar.kz . Один рабочий, 1995 года рождения, погиб мгновенно — от удара его буквально сломало пополам об стойку автокрана.





Трагедия произошла около шести часов утра на пересечении проспекта Кунаева и улицы Гани Иляева, неподаеку от кафе «Камшат». Бригада рабочих приехала на объект с рассветом - в Шымкенте идет масштабный ремонт магистрали центрального отопления.





фото с сайта otyrar.kz





По словам очевидцев, кабриолет шестой серии BMW несся через перекресток на предельной скорости и буквально смел рабочих с дороги. Прибывшие на место происшествия врачи экстренно госпитализировали пострадавших рабочих в Шымкентскую городскую больницу скорой медицинской помощи. Троих человек поместили в травматологическое отделение больницы, один пострадавший в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой госпитализирован в отделение реанимации.





Место работы ремонтной бригады было огорожено в соответствии с правилами безопасности.





Водитель BMW, сбивший рабочих в Шымкенте, скрылся с места происшествия. Свой кабриолет он бросил в канаве, куда свалился после аварии.





«По данному факту начато досудебное расследование», — рассказал начальник местной полицейской службы Данияр Мейрхан. — Личность водителя пока не установлена, потому что после совершения ДТП он скрылся, но это дело времени».



