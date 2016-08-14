Алматинская барахолка вновь пылает

12:30, 14 августа 2016

Новый пожар на алматинской барахолке. Загорелся рынок «Уш Коныр» - огонь охватил 400 квадратных метров, при тушении были сложности. Об этом сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

Известие о пожаре на барахолке поступило в дежурную часть департамента в 8 часов утра. Через пять минут пожарные были на месте.

По данным ДЧС, сложность тушения пожара заключалось в горении плотно уложенных штабелей с лесом, высокой температуре возгорания и плотности застройки.





Пожарные смогли предотвратить распространение огня – он был потушен примерно через

Жертв и пострадавших нет.