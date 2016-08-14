﻿
Вчера, 14:01

1880

КНБ РК начал спецоперацию по нейтрализации экстремистов в четырех регионах КНБ РК начал спецоперацию по нейтрализации экстремистов в четырех регионах
﻿
Вчера, 12:55

1136

Игры в героев — фоторепортаж Игры в героев — фоторепортаж
﻿
14:30, 20 декабря 2016

1648

С беркутом в ЮНЕСКО: Почему чиновники не разбираются в соколиной охоте С беркутом в ЮНЕСКО: Почему чиновники не разбираются в соколиной охоте
﻿
Казахстан продолжает терять позиции в ЕАЭС

Казахстан продолжает терять позиции в ЕАЭС

Обзор по товарообороту Казахстана со странами ЕАЭС

672

﻿
Зомби, общество и рок-н-ролл — фоторепортаж

Зомби, общество и рок-н-ролл — фоторепортаж

Мюзикл «Побег из морга»: театральные тренды и надежды

591

﻿
Прогнозы на 2017-й: стабильный курс тенге, умеренная инфляция и вялость на рынке жилья

Прогнозы на 2017-й: стабильный курс тенге, умеренная инфляция и вялость на рынке жилья

В будущий год казахстанцы смотрят с опаской и даже с некоторой

766

﻿

Алматинская барахолка вновь пылает

Новый пожар на алматинской барахолке. Загорелся рынок «Уш Коныр» - огонь охватил 400 квадратных метров, при тушении были сложности. Об этом сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.
 
Известие о пожаре на барахолке поступило в дежурную часть департамента в 8 часов утра.  Через пять минут пожарные были на месте. 
По данным ДЧС, сложность тушения пожара заключалось в горении плотно уложенных штабелей с лесом, высокой температуре возгорания и плотности застройки.

Пожарные смогли предотвратить распространение огня – он был потушен примерно через 
Жертв и пострадавших нет. 
 
Иллюстрация скриншот с видео Адель Калинина. 

Просмотров: 4171


Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку

И получайте самые интересные авторские материалы, прошедшие дополнительный отбор

Ваш email:

email рассылки Мы не распространяем ваши данные и не раскрываем их в коммерческих целях

email рассылки
Материалы по теме
﻿
Пожар произошел на ВОАД Алматы
﻿
103 жильца дома в Ауэзовском районе эвакуировали из-за пожара
﻿
Пожар на крыше высотки в Бостандыкском районе потушен
﻿
В Алатауском районе Алматы горели хозяйственные постройки
﻿
В Алматы сгорела станция техобслуживания
КОМБО ДНЯ
﻿