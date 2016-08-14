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Детская «Новая волна»: 11-летняя казахстанка стала третьей

Жанель Садуакас, представлявшая Казахстан на детской «Новой волне», заняла третье место и получила приз за самый большой фан-клуб в истории конкурса.

«Ну что ж, мы готовы к поздравлениям. Жанель - молодец, впереди много побед! Третье место и приз за самый большой фан-клуб в истории детской «Новой волны», - написала в своём инстаграме наставница Жанель - казахстанская певица Адеми.

Третье место Жанель разделила с 10-летней Марией Мировой из России. На втором месте - 8-летний Михаил Григорян из Армении и 10-летняя Эйла Манжон из Мальты. Первое место разделили между собой конкурсанты из России - 12-летний Алексей Забугин и трио «ЭЙ'ВА».

В конкурсе участвовали 15 детей в возрасте от 8 до 12 лет из 11 стран мира.

В состав жюри детской «Новой  волны» в этом году вошли Евгений Крылатов, Лев Лещенко, Ирина Дубцова, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Игорь Крутой.

фото со страницы в инстаграм певицы Адеми

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