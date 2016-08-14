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Желтый уровень террористической опасности продлен до января

Антитеррористический центр Республики Казахстан уведомил  о продлении срока действия умеренного «желтого» уровня террористической опасности на территории страны до 15 января 2017 года включительно, передает «Казинформ».
 
«Решение принято председателем Комитета национальной безопасности в соответствии с требованиями указа президента Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма» от 9 августа 2013 года № 611», – сообщили в пресс-службе Антитеррористического центра.

О причинах продления не сообщается. 

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