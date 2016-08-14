Костанайцы читали лежа из-за библиотекарей 14:00, 14 августа 2016 Необычная акция для чтецов прошла в Костанае. Горожане отмечают День города, к которому приурочили проведение книжного фестиваля, передает «Алау».

«Сегодня в день празднования дня города централизованная библиотечная система города Костаная проводит книжный фестиваль «Костанай-читающий город». Основная цель фестиваля — приобщение к чтению, популяризация творчества местных авторов», — рассказали в центральной библиотечной системе.



К проведению фестиваля организаторы подошли творчески. Специально были заказаны буквы, пуфы, и дутые лежанки, чтобы читатели смогли свободно расположиться. Это и привлекало костанайцев. Многие не могли пройти мимо, и заходили посмотреть, что происходит на этой необычной площадке. В итоге оставались на книжном фестивале.

