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Костанайцы читали лежа из-за библиотекарей

Необычная акция для чтецов прошла в Костанае.  Горожане отмечают День города, к которому приурочили проведение книжного фестиваля, передает «Алау».

«Сегодня в день празднования дня города централизованная библиотечная система города Костаная проводит книжный фестиваль «Костанай-читающий город». Основная цель фестиваля — приобщение к чтению, популяризация творчества местных авторов», — рассказали в центральной библиотечной системе.

Костанайцы читали лежа из-за библиотекарей

Костанайцы читали лежа из-за библиотекарей


К проведению фестиваля организаторы подошли творчески. Специально были заказаны буквы, пуфы, и дутые лежанки, чтобы читатели смогли свободно расположиться. Это и привлекало костанайцев. Многие не могли пройти мимо, и заходили посмотреть, что происходит на этой необычной площадке. В итоге оставались на книжном фестивале.

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