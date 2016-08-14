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Выбросы в Каспий неизвестного вещества заметили жители Актау

Неизвестное вещество сливается прямо в воды Каспийского моря. Отдыхающие не побережье озера жители Актау обратились сегодня в редакцию местного издания «Тумба.kz». По словам очевидцев, они находились у гостиницы «Каспиан Ривьера», когда приблизительно в 14:50 услышали гул. А потом, пишет издание, люди увидели серый поток, тянущийся от отеля. 

На присланных в редакцию фотографиях, кроме отчетливой субстанции серого цвета видно, что в этих прибрежных водах купаются люди.



Выбросы в Каспий неизвестного вещества заметили жители Актау



 


Представители гостиницы от комментариев пока воздерживаются. 

Летом 2014 года жители Актау, постоянно отдыхающие на скалах в 4 микрорайоне, также обратили внимание общественности на факт выбросов. Но, судя по тому, что выбросы продолжаются, уполномоченные органы смотрят совсем в другую сторону, заключает автор. 

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