Выбросы в Каспий неизвестного вещества заметили жители Актау 14:30, 14 августа 2016 Неизвестное вещество сливается прямо в воды Каспийского моря. Отдыхающие не побережье озера жители Актау обратились сегодня в редакцию местного издания «Тумба.kz» . По словам очевидцев, они находились у гостиницы «Каспиан Ривьера», когда приблизительно в 14:50 услышали гул. А потом, пишет издание, люди увидели серый поток, тянущийся от отеля.

На присланных в редакцию фотографиях, кроме отчетливой субстанции серого цвета видно, что в этих прибрежных водах купаются люди.











Представители гостиницы от комментариев пока воздерживаются.

Летом 2014 года жители Актау, постоянно отдыхающие на скалах в 4 микрорайоне, также обратили внимание общественности на факт выбросов. Но, судя по тому, что выбросы продолжаются, уполномоченные органы смотрят совсем в другую сторону, заключает автор.

