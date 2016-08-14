﻿
Вчера, 14:01

1880

КНБ РК начал спецоперацию по нейтрализации экстремистов в четырех регионах КНБ РК начал спецоперацию по нейтрализации экстремистов в четырех регионах
﻿
Вчера, 12:55

1135

Игры в героев — фоторепортаж Игры в героев — фоторепортаж
﻿
14:30, 20 декабря 2016

1648

С беркутом в ЮНЕСКО: Почему чиновники не разбираются в соколиной охоте С беркутом в ЮНЕСКО: Почему чиновники не разбираются в соколиной охоте
﻿
Казахстан продолжает терять позиции в ЕАЭС

Казахстан продолжает терять позиции в ЕАЭС

Обзор по товарообороту Казахстана со странами ЕАЭС

666

﻿
Зомби, общество и рок-н-ролл — фоторепортаж

Зомби, общество и рок-н-ролл — фоторепортаж

Мюзикл «Побег из морга»: театральные тренды и надежды

582

﻿
Прогнозы на 2017-й: стабильный курс тенге, умеренная инфляция и вялость на рынке жилья

Прогнозы на 2017-й: стабильный курс тенге, умеренная инфляция и вялость на рынке жилья

В будущий год казахстанцы смотрят с опаской и даже с некоторой

763

﻿

Заложники в столичном ломбарде: одна сотрудница освобождена

Заложница освобождена, но в здании вместе с закрывшимся преступником остается ещё один человек. Полиция продолжает переговоры, передает Informburo.kz.

Проникновение произошло сегодня по улице Кенесары. По сведениям пресс-службы ДВД города Астаны, нападение произошло во время открытия ломбарда - в 9:30 утра.

«Там остался ещё один сотрудник ломбарда и подозреваемый», – сообщила по телефону Софья Кылышбекова, руководитель пресс-службы ДВД Астаны.
«Происшествие никак не связано с терроризмом. Это обычный криминал», – добавила Кылышбекова.

Ломбард находится на первом этаже пятиэтажного дома по улице Кенесары. Полиция просит жителей не подходить близко к окнам.

Просмотров: 807


Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку

И получайте самые интересные авторские материалы, прошедшие дополнительный отбор

Ваш email:

email рассылки Мы не распространяем ваши данные и не раскрываем их в коммерческих целях

email рассылки
Материалы по теме
﻿
Спецоперация в Астане: грабитель заблокирован в здании ломбарда вместе с сотрудниками
﻿
Погибшая при падении с небоскреба в Астане не работала в этом здании
﻿
В Астане девушка спрыгнула с высотки на левобережье
﻿
Четверо россиян погибли, 13 пострадали в ДТП в Акмолинской области
﻿
В Астане скончалась учительница, которую поджёг бывший муж
КОМБО ДНЯ
﻿