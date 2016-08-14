Заложники в столичном ломбарде: одна сотрудница освобождена 13:33, 14 августа 2016 Заложница освобождена, но в здании вместе с закрывшимся преступником остается ещё один человек. Полиция продолжает переговоры, передает Informburo.kz.

Проникновение произошло сегодня по улице Кенесары. По сведениям пресс-службы ДВД города Астаны, нападение произошло во время открытия ломбарда - в 9:30 утра.

«Там остался ещё один сотрудник ломбарда и подозреваемый», – сообщила по телефону Софья Кылышбекова, руководитель пресс-службы ДВД Астаны. «Происшествие никак не связано с терроризмом. Это обычный криминал», – добавила Кылышбекова.

Ломбард находится на первом этаже пятиэтажного дома по улице Кенесары. Полиция просит жителей не подходить близко к окнам.

