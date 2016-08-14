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Спецназ штурмом взял столичный ломбард

Полицейские задержали преступника, пытавшегося ограбить ломбард в Астане. Мужчина 1979 года, казахстанец, задержанный не пострадал при захвате, сообщает пресс-служба ДВД города Астаны, передает Informburo.kz.

По версии полиции, мужчина хотел ограбить ломбард, но сработала охранная система здания.
 
 
Очевидцы говорят, что налётчик был вооружён пистолетом.

Грабитель проник в здание по улице Кенесары сегодня. По сведениям пресс-службы ДВД города Астаны, нападение произошло во время открытия ломбарда - в 9:30 утра.

Полицейские начали переговоры с захватчиком, в это время бойцы СОБР готовились атаковать здание.
После переговоров удалось освободить одну из заложниц преступника.
 
Фото: informburo.kz

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