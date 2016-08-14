Хоккейный задира Дамир Рыспаев может покинуть лед надолго 15:30, 14 августа 2016 Защитник «Барыса» Дамир Рыспаев получит длительную дисквалификацию. Об этом пишет Sports.kz со ссылкой на интернет-издание «Чемпионат».

Напомним, КХЛ отстранила Рыспаева от участия во всех контрольных матчах межсезонья после драки с хоккеистами китайского клуба «Красная Звезда Куньлунь» в начале месяца. Позже защитник «Куньлуня» Александр Микулович в интервью изданию «Спорт-Экспресс» назвал Рыспаева «не тафгаем, а неандертальцем».

По информации «Чемпионата» , Рыспаев может пропустить около 20 матчей на старте сезона-2016/2017.