﻿
Вчера, 14:01

1881

КНБ РК начал спецоперацию по нейтрализации экстремистов в четырех регионах КНБ РК начал спецоперацию по нейтрализации экстремистов в четырех регионах
﻿
Вчера, 12:55

1137

Игры в героев — фоторепортаж Игры в героев — фоторепортаж
﻿
14:30, 20 декабря 2016

1648

С беркутом в ЮНЕСКО: Почему чиновники не разбираются в соколиной охоте С беркутом в ЮНЕСКО: Почему чиновники не разбираются в соколиной охоте
﻿
Казахстан продолжает терять позиции в ЕАЭС

Казахстан продолжает терять позиции в ЕАЭС

Обзор по товарообороту Казахстана со странами ЕАЭС

678

﻿
Зомби, общество и рок-н-ролл — фоторепортаж

Зомби, общество и рок-н-ролл — фоторепортаж

Мюзикл «Побег из морга»: театральные тренды и надежды

592

﻿
Прогнозы на 2017-й: стабильный курс тенге, умеренная инфляция и вялость на рынке жилья

Прогнозы на 2017-й: стабильный курс тенге, умеренная инфляция и вялость на рынке жилья

В будущий год казахстанцы смотрят с опаской и даже с некоторой

766

﻿

Хоккейный задира Дамир Рыспаев может покинуть лед надолго

Защитник «Барыса» Дамир Рыспаев получит длительную дисквалификацию. Об этом пишет Sports.kz со ссылкой на интернет-издание «Чемпионат».

Напомним, КХЛ отстранила Рыспаева от участия во всех контрольных матчах межсезонья после драки с хоккеистами китайского клуба «Красная Звезда Куньлунь» в начале месяца. Позже защитник «Куньлуня» Александр Микулович в интервью изданию «Спорт-Экспресс» назвал Рыспаева «не тафгаем, а неандертальцем». 

По информации «Чемпионата», Рыспаев может пропустить около 20 матчей на старте сезона-2016/2017.

Просмотров: 2016


Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку

И получайте самые интересные авторские материалы, прошедшие дополнительный отбор

Ваш email:

email рассылки Мы не распространяем ваши данные и не раскрываем их в коммерческих целях

email рассылки
Материалы по теме
﻿
Рыспаев побил китайскую хоккейную команду
﻿
Китайский клуб приняли в КХЛ
﻿
В 2017 году впервые в Астане пройдет чемпионат мира по каратэ
﻿
Казахстанского комментатора уволили в прямом эфире
﻿
Футболист «Кайрата» вошел в десятку лучших легионеров чемпионата России
КОМБО ДНЯ
﻿