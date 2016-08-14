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У налетчика на столичный ломбард изъяли пистолет

У налетчика на ломбард в Астане изъяли пневматический пистолет. Об этом «Казинформу» сообщила  руководитель пресс-службы ДВД Астаны Софья Кылышбекова.

«На данный момент у задержанного изъяли пневматический пистолет, который направлен на баллистическую экспертизу (...) Проводится досудебное расследование по факту «Разбой», 192 статья Уголовного кодекса», - сказала она  по телефону.

Также она уточнила, что совершивший налет является не 1979 года рождения, а 1974-го.

В операции были задействованы все экстренные службы города.  Мероприятие проводилось под руководством первого заместителя министра внутренних дел РК Марата Демеуова. Налетчик был задержан после штурма ломбарда бойцами СОБРа.

Напомним, сегодня около 9 часов утра в «М-Ломбард», расположенный в столице по улице Кенесары 82, было совершено незаконное проникновение. Как отметили в ДВД, помещение ломбарда охраняется удаленным способом - там имеется "тревожная кнопка".  Сработала сигнализация, дверь автоматически заблокировалась. Внутри остались подозреваемый и две сотрудницы ломбарда.

В результате переговоров, которые продолжались около 2,5 часов, заложницы были освобождены. В итоге проводимых действий никто не пострадал.

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