У налетчика на столичный ломбард изъяли пистолет

16:00, 14 августа 2016

У налетчика на ломбард в Астане изъяли пневматический пистолет. Об этом «Казинформу» сообщила руководитель пресс-службы ДВД Астаны Софья Кылышбекова.





«На данный момент у задержанного изъяли пневматический пистолет, который направлен на баллистическую экспертизу (...) Проводится досудебное расследование по факту «Разбой», 192 статья Уголовного кодекса», - сказала она по телефону.





Также она уточнила, что совершивший налет является не 1979 года рождения, а 1974-го.





Марата Демеуова. Налетчик был задержан после В операции были задействованы все экстренные службы города. Мероприятие проводилось под руководством первого заместителя министра внутренних дел РК. Налетчик был задержан после штурма ломбарда бойцами СОБРа.





Напомним, сегодня около 9 часов утра в «М-Ломбард », расположенный в столице по улице Кенесары 82, было совершено незаконное проникновение. Как отметили в ДВД, помещение ломбарда охраняется удаленным способом - там имеется "тревожная кнопка". Сработала сигнализация, дверь автоматически заблокировалась. Внутри остались подозреваемый и две сотрудницы ломбарда.





В результате переговоров, которые продолжались около 2,5 часов, заложницы были освобождены. В итоге проводимых действий никто не пострадал.



