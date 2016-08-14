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С Израилем Казахстан торгует все лучше

По данным Министерства экономики Израиля, объем торговли между Израилем и Казахстаном за первые шесть месяцев этого года вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, передает «Казинформ»

«Товарооборот между двумя странами в период с января по июнь 2016 года, не включая энергоносители, оборонный экспорт и услуги, составил около 38 миллионов долларов. Израиль экспортировал в Казахстан на сумму в 18 миллионов долларов - на 2 миллиона долларов больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года, а импорт из Казахстана в Израиль составил около 20 миллионов долларов, что вдвое больше, чем за первое полугодие 2015 года», - сообщили в пресс-службе посольства Государства Израиль в Республике Казахстан.

Как отмечается, Израиль экспортировал в Казахстан, главным образом, технологическое оборудование и химикаты, а импортировал, в основном, полезные ископаемые и металлы.

«После спада в двусторонней торговле в 2015 году, вызванном глобальным экономическим кризисом, в первой половине этого года началось оживление торговых отношений. Мы рассчитываем, что итоги 2016 года окажутся значительно лучше прошлогодних. В Казахстане растет спрос на израильские технологии в области сельского хозяйства, медицины, безопасности и альтернативной энергии, а в Израиле есть большая потребность в полезных ископаемых. Уверен, что планируемый на конец этого года визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Казахстан поможет укрепить экономические связи между нашими странами», - прокомментировал Посол Израиля в Казахстане Михаэль Бродский.

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