Телескоп зафиксировал изменение блеска черной дыры

18:00, 14 августа 2016

Новый телескоп ММТ, установленный Казанским федеральным университетом в астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкесии, стал единственным в мире прибором, зафиксировавшим изменение блеска черной дыры.





Камилл Гареев. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил руководитель пресс-центра университета





«Телескоп ММТ предназначен для исследования быстропротекающих процессов, поэтому была измерена так называемая кривая блеска - как меняется свечение объекта во времени», - сказал Гареев. «ММТ единственный в мире, кто зафиксировал кривую блеска при рождении черной дыры, - добавил он. Небесное явление наблюдалось астрономами 25 июня 2016 года на расстоянии 9 миллиардов световых лет от Земли, всплеск излечения получил обозначение GRB 160625B.





Телескоп ММТ (Mini-MegaTORTORA) установлен в Карачаево-Черкесии 17 августа 2014 года, на территории Специальной астрофизической обсерватории РАН, телескоп проводит полный мониторинг неба 1,5 раза за ночь. Объем данных, накопленных за ночь, достигает 28 терабайт. Прибор дистанционно управляется из Казанского университета.





«В горах Карачаево-Черкесии очень сухой воздух, преломление из-за отсутствия влаги минимально, телескоп в таких условиях работает лучше», - уточнил Гареев.



