﻿
Сегодня, 18:03
Шымкентская девочка Виола Балан находится в крайне тяжелом состоянии
﻿
Сегодня, 17:32
На юге Казахстана ожидаются сильные осадки 23 декабря
﻿
Сегодня, 17:13
МОН впервые прокомментировало смерть школьника в Астане
﻿
Сегодня, 16:48
Скончался один из пострадавших во время взрыва в Шымкенте
﻿
Сегодня, 16:15
В Бельгии найден мертвым главный аудитор НАТО – СМИ
﻿
Сегодня, 15:40
На каток «Медеу» можно зайти с помощью «ОҢАЙ»
﻿
Сегодня, 15:17
Упростить визовый режим и развивать туризм договорились президенты РК и Ирана
﻿
Сегодня, 15:00
Обзор «Радиоточки»: ТОП новостей Казнета, 22.12.16
﻿
Сегодня, 14:44
Глаз мотылька вдохновил ученых на создание нового оптического инструмента
﻿
Сегодня, 13:23
При взрыве у метро в Москве пострадали два человека
﻿
Сегодня, 13:00
Курс валют на 22 декабря
﻿
Сегодня, 12:46
Сайт о движении общественного транспорта появился в Алматы
﻿
Казахстан продолжает терять позиции в ЕАЭС

Казахстан продолжает терять позиции в ЕАЭС

Обзор по товарообороту Казахстана со странами ЕАЭС

677

﻿
Зомби, общество и рок-н-ролл — фоторепортаж

Зомби, общество и рок-н-ролл — фоторепортаж

Мюзикл «Побег из морга»: театральные тренды и надежды

591

﻿
В Казахстане потерпел крушение истребитель

В Казахстане потерпел крушение истребитель

Летчик катапультировался

450
﻿

Как устроить уличное освещение во дворе

15:52, 18 августа 2016
Неосвещенные дворы – это проблема. Хорошо, что люди постепенно привыкают к «кондоминиумному» восприятию жилища – когда дом заканчивается не за порогом квартиры, а за бордюрами детской площадки или парковки. Ну а как дом без света? Владения должны быть и обозримы, и уютны. «Радиоточка» подготовила очередной лайфхак: что делать простому человеку, решившему бороться с мраком в своем дворе на примере Алматы (но применить наш совет можно к реалиям любого города). 

Для того, чтобы совет не был голословным, мы обратились к руководителю Ассоциации КСК «Туран» Бибигуль Жуниспаевой. Она ответила на вопрос «что делать?», а мы приведем полученную информацию в сжатом виде – для удобства. 

Итак... 

Ситуация первая

В вашем дворе установлены столбы, но по неизвестным причинам лампочки то ли не горят, то ли нет их вовсе. 

1. Самый очевидный шаг, о котором читатель наверняка уже догадался – обратиться в КСК или управляющую компанию с заявлением: «Прошу отремонтировать…». Вообще-то КСК должны реагировать на такие поломки самостоятельно, но мы понимаем, что работают кооперативы с разной степенью эффективности. Таковы реалии. 

2. Если вы не верите в свой КСК, отчаиваться не стоит. Достаточно запомнить название компании «Алматы Кала Жарык». Именно она сейчас выполняет функции того самого «Алматы Горсвета» - в том числе, установку и ремонт осветительного оборудования. Жителям других городов надо найти аналогичную организацию – проще всего это сделать с помощью интернета. Чтобы сэкономить время алматинцев, публикуем телефон – 253 05 63 и e-mail: almatykalazharyk@mail.ru. По телефону можно выяснить формат заявления, по электронному адресу можно это заявление отправить.

PROFIT!
Документ можно составлять персонально и не обязательно собирать десятки подписей соседей. Логика такова: свет или есть, или его нет. А если нет, то это проблема сразу всех жителей двора, а не отдельно взятого беспокойного индивидуума.

Ситуация вторая

Столбов нет? Если дворовых фонарей вы за долгие годы жизни не видели, тогда у вас сразу три варианта решения проблемы:

1. Снова на горизонте тот же, самый очевидный вариант – обращение в КСК. 
2. Заявление в «Алматы Кала Жарык» (в других городах аналогичные ГКП при горадминистрации). 
3. Прошение установить фонарные столбы можно направить в акимат вашего района напрямую. Заявление принять обязаны (если не принимают – добивайтесь), как и оповестить о последующем решении. 

И все это бесплатно! 

Запомните: дворовое освещение, которое в ваш двор должны установить, относится к уличному освещению, несмотря на то, что столбы будут располагаться на внутридомовой территории. Соответственно, ни тиына стоить вам работы и комплектующие не будут: средства на это идут из городского бюджета. 

То же самое касается платы за электроэнергию, которую сжигают дворовые фонари – раскошеливается городская казна. Но при двух исключениях. Первое - очень редко уже существующие дворовые столбы находятся на балансе КСК. Явление из области недоразумений, но новые столбы, если вам их только должны установить, полностью «городские». Второе – если двор освещается «дежурными» подъездными лампочками. За них отвечает кооператив, и плата взимается через квитанции в соответствующей графе. При этом, наличие дежурного освещения не мешает вам добиваться установки фонарных столбов – одно другому не мешает.

Будет ли реакция? 

Если человек подает заявления во все перечисленные органы, а реакции нет? Это вероятно в случае с КСК, но в «Алматы Кала Жарык» и районных акиматах все заявления регистрируются. Обычно, в случае невозможности быстрой установки оборудования, людям отвечают, что работы проводятся «по мере выделения бюджетных средств» - в таком случае, ничего не поделаешь, придется подождать.
Но помните: сделать свой двор светлым вполне возможно – надо только проявить инициативу.




Просмотров: 4090



Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку

И получайте самые интересные авторские материалы, прошедшие дополнительный отбор

Ваш email:

email рассылки Мы не распространяем ваши данные и не раскрываем их в коммерческих целях

email рассылки
Материалы по теме
﻿
Бабушки против внуков: как построить детскую спортивную площадку
﻿
Клещей клещами: что делать, если вас укусили
﻿
Освещение на алматинских улицах появится только через месяц
﻿
Памятник Батырхану может стоить от ста тысяч долларов до миллиона
﻿
Сергей Кулагин пообещал узаконить 194 спорных участка в пригороде столицы
КОМБО ДНЯ
﻿