Как устроить уличное освещение во дворе

Неосвещенные дворы – это проблема. Хорошо, что люди постепенно привыкают к «кондоминиумному» восприятию жилища – когда дом заканчивается не за порогом квартиры, а за бордюрами детской площадки или парковки. Ну а как дом без света? Владения должны быть и обозримы, и уютны. «Радиоточка» подготовила очередной лайфхак: что делать простому человеку, решившему бороться с мраком в своем дворе на примере Алматы (но применить наш совет можно к реалиям любого города).





Для того, чтобы совет не был голословным, мы обратились к руководителю Ассоциации КСК «Туран» Бибигуль Жуниспаевой. Она ответила на вопрос «что делать?», а мы приведем полученную информацию в сжатом виде – для удобства.





Итак...





Ситуация первая

В вашем дворе установлены столбы, но по неизвестным причинам лампочки то ли не горят, то ли нет их вовсе.





1. Самый очевидный шаг, о котором читатель наверняка уже догадался – обратиться в КСК или управляющую компанию с заявлением: «Прошу отремонтировать…». Вообще-то КСК должны реагировать на такие поломки самостоятельно, но мы понимаем, что работают кооперативы с разной степенью эффективности. Таковы реалии.





2. Если вы не верите в свой КСК, отчаиваться не стоит. Достаточно запомнить название компании «Алматы Кала Жарык». Именно она сейчас выполняет функции того самого «Алматы Горсвета» - в том числе, установку и ремонт осветительного оборудования. Жителям других городов надо найти аналогичную организацию – проще всего это сделать с помощью интернета. Чтобы сэкономить время алматинцев, публикуем телефон – 253 05 63 и e-mail: almatykalazharyk@mail.ru. По телефону можно выяснить формат заявления, по электронному адресу можно это заявление отправить.





PROFIT!

Документ можно составлять персонально и не обязательно собирать десятки подписей соседей. Логика такова: свет или есть, или его нет. А если нет, то это проблема сразу всех жителей двора, а не отдельно взятого беспокойного индивидуума.





Ситуация вторая

Столбов нет? Если дворовых фонарей вы за долгие годы жизни не видели, тогда у вас сразу три варианта решения проблемы:





1. Снова на горизонте тот же, самый очевидный вариант – обращение в КСК.

2. Заявление в «Алматы Кала Жарык» (в других городах аналогичные ГКП при горадминистрации).

3. Прошение установить фонарные столбы можно направить в акимат вашего района напрямую. Заявление принять обязаны (если не принимают – добивайтесь), как и оповестить о последующем решении.





И все это бесплатно!

Запомните: дворовое освещение, которое в ваш двор должны установить, относится к уличному освещению, несмотря на то, что столбы будут располагаться на внутридомовой территории. Соответственно, ни тиына стоить вам работы и комплектующие не будут: средства на это идут из городского бюджета.





То же самое касается платы за электроэнергию, которую сжигают дворовые фонари – раскошеливается городская казна. Но при двух исключениях. Первое - очень редко уже существующие дворовые столбы находятся на балансе КСК. Явление из области недоразумений, но новые столбы, если вам их только должны установить, полностью «городские». Второе – если двор освещается «дежурными» подъездными лампочками. За них отвечает кооператив, и плата взимается через квитанции в соответствующей графе. При этом, наличие дежурного освещения не мешает вам добиваться установки фонарных столбов – одно другому не мешает.





Будет ли реакция?

Если человек подает заявления во все перечисленные органы, а реакции нет? Это вероятно в случае с КСК, но в «Алматы Кала Жарык» и районных акиматах все заявления регистрируются. Обычно, в случае невозможности быстрой установки оборудования, людям отвечают, что работы проводятся «по мере выделения бюджетных средств» - в таком случае, ничего не поделаешь, придется подождать.

Но помните: сделать свой двор светлым вполне возможно – надо только проявить инициативу.