Пожар на барахолке: предварительные итоги (фоторепортаж)

Если вы проезжаете мимо рынка «Олжа» сегодня, на следующий день после пожара , то у вас может появиться основание не верить вчерашним новостям.



С «барахольной» улицы Северное кольцо вид на рынок образцовый, а жизнь бьет ключом. Но тут же не помешает вспомнить – горели не сами бутики, а склады, которые за ними.



А еще есть запах гари – он здесь повсюду. И, если присмотреться, то к пожарным гидрантам подключены брандспойты, ведущие по «коридорам» причудливого здания вглубь.





«Охранники, которые увидели дым, первые начали тушить пожар… Сами видите, здесь очень трудно найти разворот. Некоторые люди выезжали на своих машинах, показывали пожарным дорогу», - говорит Улугбек Имангалиев, не очень понятно объясняющий, какое имеет отношение к рынку: то ли арендатор соседнего, то ли сотрудник охраны. На нем зеленый жилет, а в руке рация.

Торговцев на месте пожара нет, а бутики потерявших имущество в огне закрыты. Даулет Онласынов – один из немногих, кто вышел сегодня на работу. Лицо просит скрыть, но на вопросы отвечает охотно.

«Когда прибежали, на склады уже невозможно было зайти. Был черный дым, можно было задохнуться. Смотрю – летит пепел. Спасать товар было опасно. Не знаю, сколько можно… вроде бы уже поменяли проводку, все поменяли. Во время первого пожара (в 2013 году. – Прим. ред.) я торговал на «Олже», но тогда мои вещи не пострадали. А теперь – что поделаешь, я никого не виню. Бывает всякое. Сколько людей погибает – а вчера никто не пострадал. На все воля Всевышнего».

По словам Даулета, на утреннем собрании им рассказали, что предварительно пострадало имущество 20-23 предпринимателей. Самое главное - по словам торговца, склад не принадлежит владельцу рынка - это две разные компании.



Пожарные и сегодня продолжают заливать обгоревшее строение водой. У входа на склады – следы вчерашних попыток спасти товар.









Один из «счастливчиков» - он успел вынести все обувные коробки, а сейчас по только ему известным причинам пытается пробиться к своему сгоревшему складу. Полицейский не пускает, торговец быстро растворяется в лабиринтах уцелевших контейнеров. На пепелище не пускают и меня.



Обгоревшая бетонная стена частично обрушена. Именно она таила опасность для пожарных во время тушения – могла погрести под собой людей в любую секунду. Контейнеры, искорежены, будто сделаны из бумаги.









Команда бойцам из оцепления: «Снять противогазы!». Старший по званию принес молоко.



Молоко вдвойне вкусней, если в воздухе токсины. Объясняет: молоко выводит вредные вещества из организма.



В это время в здании ДЧС Алматы журналистам рассказывают о предварительных итогах.



Рынок «Олжа» на исполнения правил противопожарной безопасности хотели проверить в мае, но не получилось. Сменилось юридическое лицо, в соответствии с предпринимательским кодексом, визит отложили. Такова формальность: планируется проверка за полгода, и название в документах должно совпадать. Последняя проверка, таким образом, была проведена еще в 2012 году. Тогда было выявлено 15 нарушений правил пожарной безопасности, компанию привлекли к административной ответственности. Но закрыть ее через суд не получилось – через некоторое время все нарушения были устранены. В 2013 году на рынке произошел пожар, и до конца 2015 года рынок «Олжа» не работал. В сухом остатке: после реконструкции ДЧС обновленный рынок еще не проверял. Произойдет это только в 2017 году. Правда, остается непонятным - если сгоревший склад и правда принадлежит другим владельцам, как нам рассказал предприниматель, причем здесь «Олжа»?

