Погорельцы «Адема»: начальник ДВД Алматы ослушался Генпрокуратуру

дознавателя ОРУП УД ДВД Алматы Асель Хайруллиной . Пострадавшие предприниматели жалуются на затягивание дела. О поводе судиться расскажем подробнее. ДВД Алматы игнорирует Генпрокуратуру. Это одно из главных утверждений 45 погорельцев торгового центра «Адем» , которые оспаривают в суде незаконное, по их мнению, постановление. Пострадавшие предприниматели жалуются на затягивание дела. О поводе судиться расскажем подробнее.

В производстве дознавателя Хайруллиной, как заявляют погорельцы, находятся два уголовных дела – первое по статьям 292 УК РК «Нарушение требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение…» и 204 УК РК «Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества»; второе по статье 204 УК РК.

В чем разница и почему сразу два дела «ведут» следователи ДВД?

Надежды Тырковой, якобы в показаниях указавшей, что хотела арендовать бутик, наводила порядок на подвальном складе, да забыла вынуть из розетки лампочку-ночник. Об этом рассказывает возле судейского крыльца адвокат погорельцев Василий Резван. Тут же он демонстрирует «точно такую же лампочку», но с поправкой: версия с Тырковой ему категорически не нравится – по его сведениям, она ранее судима и находится в крайне бедственном материальном положении, какой из нее предприниматель? Ну а лампочка, по версии Резвана, вообще не могла быть источником пожара, так как уцелела, в то время, как некоторые металлические детали в «Адеме» плавились. Впрочем, пока это только его догадки. А вот в чем: следствие по одному из них было начато по факту пожара , а второе расследование инициировано после обнаружения подозреваемой - некойякобы в показаниях указавшей, что хотела арендовать бутик, наводила порядок на подвальном складе, да забыла вынуть из розетки лампочку-ночник. Об этом рассказывает возле судейского крыльца адвокат погорельцев. Тут же он демонстрирует «точно такую же лампочку», но с поправкой: версия с Тырковой ему категорически не нравится – по его сведениям, она ранее судима и находится в крайне бедственном материальном положении, какой из нее предприниматель? Ну а лампочка, по версии Резвана, вообще не могла быть источником пожара, так как уцелела, в то время, как некоторые металлические детали в «Адеме» плавились. Впрочем, пока это только его догадки.



Но главное: погорельцы во главе с Резваном считают два параллельных расследования нонсенсом и затягиванием дела, так как основание для возбуждения уголовных дел, по сути, одно – пожар в «Адеме».

«Зачем проводить два суда? Можно в одном суде допросить Никитина (Григорий, начальник отдела видеоконтроля. – Прим. ред.), и Тыркову. Уже 132 тома, в каждом 300 документов. То есть, это 26 тысяч документов. Если и второе дело – то будет уже 56 тысяч документов. Два раза надо будет ходить на суд одним и тем же свидетелям, потерпевшим… Дознавателю все равно – он получает зарплату… И наше мнение совпало с мнением Генеральной прокуратуры», - говорит адвокат.

В ответе Генпрокуратуры, на который опирается в споре со следственным отделом Резван, написано следующее:

«Ваши доводы о волоките расследования нашли свое подтверждение, в связи с чем Генеральной прокуратурой в отношении виновных должностных лиц ДВД Алматы возбуждено дисциплинарное производство…

Также Генеральной прокуратурой в порядке статьи 193 УПК даю указание начальнику ДВД города Алматы о решении вопроса об объединении имеющихся двух уголовных дел в одно производство, поскольку они рассматриваются по одному и тому же факту».

первого заместителя генерального прокурора Иоганна Меркеля об объединении дел дается хорошо знакомому «Радиоточке» Стоит ли говорить, что в демонстрируемых бумагах прямое указание за подписьюоб объединении дел дается хорошо знакомому «Радиоточке» главе ДВД Серику Кудебаеву ? И стоит ли говорить, что исполни полицейские прокурорское указание, «адемовцы» у здания Алмалинского районного суда не обсуждали бы сложившуюся ситуацию в красках? Ответ генпрокуратуры составлен 13 июня.



А вот что пишет ровно через месяц – 13 июля – дознаватель ДВД Алматы Хайруллина.

«…в одном производстве могут быть соединены уголовные дела в отношении нескольких лиц, совершивших одно или несколько уголовных правонарушений в соучастии, дела в отношении лица, совершившего несколько уголовных правонарушений, а также дела в отношении лица, подозреваемого в заранее не обещанном укрывательстве этих же преступлений или недонесении о них.

Деяния подозреваемой Тырковой Н. А. органом расследования были переквалифицированы со ст. 292 ч.2 УК РК на ст.204 ч.2 УК РК. В нормах ст.204 ч.2 УК РК не предусмотрена уголовная ответственность за совершение неосторожного уничтожения или повреждения чужого имущества, совершенное группой лиц, в этой связи вышеуказанные дела соединению в одно производство не подлежат».

фото: matrica.kz Что происходит на закрытых заседаниях по рассмотрению жалобы погорельцев – «Радиоточке» - неизвестно. Сегодня наш корреспондент покинул зал по требованию судьи. Фото «Казинформ»

