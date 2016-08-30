Очевидцы взрыва в Бишкеке: останки смертника нашли в 300 метрах от эпицентра 13:00, 30 августа 2016 По данным очевидцев, находящихся на месте ЧП, части тела водителя были обнаружены на расстоянии около 300 метров от места взрыва. От самого автомобиля Mitsubishi Delica практически ничего не осталось, на месте взрыва образовалась воронка, передает РИА «Новости».

Телефоны китайского посольства в Бишкеке не отвечают.

Правоохранительные органы Киргизии устанавливают личность водителя автомобиля, взорвавшегося у ворот посольства КНР в республике, сообщил РИА Новости представитель ГУВД Бишкека.

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