Трубка мира на поле брани

Пока на табачном рынке Казахстана царит тишь да гладь, изредка нарушаемая призывами борцов с курением повысить акцизы, в нашем — таком кальянно-сигаретном — мире происходят весьма интересные явления. Во-первых, настоящая «гонка вооружений» между табачными гигантами. Во-вторых, непрекращающаяся информационная война между ВОЗ и табачными компаниями скоро может перекинуться на новое поле битвы. Чёртик из табакерки В конце прошлой недели в Москве прошла международная конференция «Факторы риска — 2016». Туманное название имело вполне конкретное значение: риски от неинфекционных заболеваний.

«Относительно небольшая группа неинфекционных заболеваний, включающая болезни сердца, инсульт, рак, диабет и хронические болезни легких ответственны почти за 70 процентов всех смертей в мире», — задала было тон конференции представитель ВОЗ в России Елена Юрасова, помянув табакокурение в числе главных причин трагического расклада.

Очевидный факт: в ВОЗе курение не любят. И постоянно подсказывают странам болевые точки табачных рынков и курильщиков. После приветствия Юрасовой у корреспондента «Радиоточки» появились опасения — конференция организована для очередного публичного порицания и размахивания шашкой — «антитабачникам» на радость, отчета для. Но истинная драматургия мероприятия, заданная организаторами, раскрылась позже.

Так, слово взял специалист с огромным опытом научных изысканий, связанных с курением и здоровьем человека, — зам. директор Российского онкологического научного центра имени Н. Н. Блохина Давид Заридзе.

«В Великобритании, стране, где впервые была обнаружена связь между курением и риском заболеваемости (раком легких. — Ред.), с 83 процентов до 25 процентов (снижение количества курильщиков. — ред.). Но посмотрите — более 50 лет прошло, это длительный и тяжелый процесс. За 2-3 года ничего не получится…», — констатировал член-корреспондент РАН.

Тут же он рассказал, как боролся с содержанием вредных веществ в советских сигаретах. Правда, в середине восьмидесятых годов прошлого века результаты этой невидимой борьбы заметили только специалисты.

«Мы показали, что смертность от рака легкого в СССР растет, провели анализ состава табачного дыма советских сигарет и сигарет, импортируемых в Советский союз, и выяснили: более 90% этих сигарет содержат высокий уровень смолы — 30 миллиграммов и выше. Мы рекомендовали снижение концентрации смолы в сигаретах, лимитировали 15 миллиграммами, и власти нас услышали. Это привело к снижению смертности во всех советских республиках — она начала снижаться в одно и то же время. Введение нормативов на содержание смолы в советских сигаретах и российских сигаретах — единственное объяснение снижения смертности от рака легкого в нашей стране. И это снижение привело к тому, что мы сохранили жизни 200 тысячам мужчин, которые иначе умерли бы от рака легкого», — рассказал именитый ученый. Иллюстрация: снижение смертности от рака легких в республиках СССР (презентация Д. Заридзе) Выяснилось: современные методы борьбы с пагубной привычкой — как, например, агитация за здоровый образ жизни и страшные картинки на пачках — в соседней России ощутимых плодов не дают. Статистика последних трех лет показывает устойчивость соотношения заядлых и непричастных. Возможные причины этого назвал директор Научно-исследовательского финансового института Минфина РФ Владимир Назаров.

«ВОЗ рекомендовал всем повышать акцизы на сигареты темпами, превышающими как рост цен, так и рост ВВП с целью отвадить людей от курения. Мы видим, что большинство стран мира следуют этому. Не секрет, что мы сильно ограничены в наших движениях по ставкам на акцизы из-за наших партнеров — белорусов и казахов. Мы вынуждены идти вместе, потому что какое-то неосторожное движение может привести к смещению налоговой базы и никак не сказаться на собственном потреблении сигарет. Если вы намерены бороться с курением, как показывает международный опыт, одних акцизов, конечно же, мало», — высказался он об эффективности «акцизных рекомендаций» ВОЗа, и тут же привел пример Канады, которая в вопросах повышения ставок акцизов идет в фарватере США, и вынуждена делать упор на другие методы. Резкое ограничение мест для курения, например, Назаров назвал главной причиной успеха канадских борцов с пагубной привычкой.

Есть варианты? Курение — это не только сигареты. Теме альтернативных видов доставки никотина в организм – кальянов и электронных сигарет - организаторы уделили особое место. И вот он, смысловой поворот — постепенно от банального обсуждения вреда табачного дыма, акценты конференции сместились на спасение здоровья граждан не только с помощью отказа от привычки, но и с помощью альтернативных методов.

Гость из Египта, президент Научного общества бронхологии Тарек Сафват высказал мнение о вреде популярного в его стране кальяна.

«Мы считаем, что более 24 процентов населения, взрослых мужчин, как раз курят кальян. И они считают, что он не представляет риска. На самом деле, он очень рискованный. Некоторые люди переходят от сигарет на кальян, считая, что это менее рискованно, но уровень оксида углерода в кальяне выше, чем в сигаретах, и одна загрузка кальяна равна примерно 20 сигаретам», — рассказал он.

Интереснейший обзор новых исследований электронных сигарет и результаты собственных опытов представил доктор химических наук и зам. директора по науке Института биохимической физики им. Н. Эммануэля РАН Алексей Трофимов. Ученый резюмировал доклад Исполнительного агентства министерства здравоохранения Великобритании, из которого следует, что электронные сигареты гораздо безопаснее традиционных. Со слов Трофимова, американский исследователь Иллона Джасперс в феврале этого года опубликовала отличающиеся от британских выводы: электронные сигареты сильнее обычных воздействуют на способность организма к иммунному ответу. Впрочем, Иллона Джасперс воздерживается называть электронные сигареты опасными. Собственные же догадки о возможном влиянии электронного гаджета на иммунитет Трофимов высказал. Иллюстрация: устройство электронной сигареты первого поколения (из презентации А. Трофимова) «Как же в принципе могут влиять электронные сигареты на иммунный ответ? Один из механизмов — просто промотирование развития окислительного стресса. Тут источниками могут выступать свободные радикалы в аэрозоле электронных сигарет. Опять же, надо разбираться — свободные радикалы могут быть оксидантами и антиоксидантами.

Поставлено было исследование о происхождении этих радикалов от пересушенного волокна. То есть горения хлопка (в ряде электронных сигарет нагреватель обернут волокнистым материалом. — Ред.)», — рассказал Трофимов. Его вывод пока предварительный — исследование Института биохимической физики все еще продолжается:

«Несмотря на то, что электронные сигареты могут генерировать вредные вещества, мы считаем, что основы для жестких ограничительных мер экспериментальные данные не содержат. Есть данные о том, что действительно помогают бросить курить, но есть особенности. Помогают бросать только в том случае, если вы полностью перешли на электронную сигарету. Если вы продолжаете пользоваться и тем, и другим, то победят обычные сигареты».

«Вишенкой на торте» стало выступление известного британского борца с табакокурением, исполнительного директора компании Counterfactual Consulting Клива Бейтса. Стоит оговориться: в глобальной табачной войне не два лагеря, а три — один из которых умеренный и агитирует за концепцию снижения вреда для курильщиков с помощью новых гаджетов (электронные сигареты, бездымные сигареты. — Ред.). Когда-то Бейтс перешел из стана ярых антитабачников как раз в умеренный лагерь.

фото: Клив Бейтс, фото: Клив Бейтс, cspdailynews.com «Майкл Рассел (известный исследователь. Ред.) сказал: «Люди курят ради никотина, но умирают из-за смолы». Смола является продуктом горения при сжигании табачного листа. Вред приносит не никотин, а сам дым. И вы должны понять эту вещь: сейчас есть очень широкий набор новых технологий, и у этих технологий есть общее — они исключают процесс горения. Насколько высок риск этих продуктов по сравнению с сигаретами? Исходя из токсикологических данных этих продуктов, предполагается, что вряд ли в них есть даже 5 процентов риска от курения табака. Если вы принимаете никотин с помощью новых технологий, то происходит 95-процентное драматическое снижение риска заболевания раком или некоторых заболеваний дыхательных путей. Это первый аргумент за эти продукты», — сказал Бейтс, прибывший из страны, где, как мы помним, впервые в мире заговорили о связи легочных заболеваний с табакокурением.

Выяснилось: в нашей стране тоже есть свой «Бейтс». Британца поддержала гость конференции — президент общественного фонда «Аман-саулык» Бахыт Туменова.

«Я тоже против курения. Но не совсем поддерживаю борьбу, которая идет против курения. 4 миллиона из 17 миллионов курят. Среди них у меня есть приятельница, которая курит на протяжении 50 лет. Она говорит — буду курить, курила, умирая, буду курить. Мы проводили исследования и выяснилось — об электронных сигаретах больше знает молодежь 18-29 лет, и они не являются стартовыми для начала курения. То есть эта категория молодежи уже знает, что они приносят меньше вреда. Это очень важно — снижение вреда», — выступила она за прогрессивные технологии. Выступление встречали явно одобрительно. Ситуация в Казахстане Клив Бейтс, при явном одобрении электронных и бездымных сигарет, рекомендует проводить политику их распространения и даже освобождения от акцизов, там где они есть, но при одном условии. Если для электронных гаджетов будут внедрены страновые стандарты, товар будет сертифицироваться — другими словами, покупатель получит не кота в мешке, а высокотехнологичное устройство с известными свойствами.

Стоит ли говорить, что в нашей стране получить информацию о происхождении самой простой электронной сигареты, а тем более жидкости к ней, дело затруднительное? Как товар эти устройства не относятся к табачным изделиям, а значит, продаются без лицензии. Напомним уже опубликованный «Радиоточкой» ответ Минздрава — мы спросили о научном исследовании устройств, попадающих на рынок страны: тогда представители министерства просто списали ответы с доклада ВОЗа двухгодичной давности. При том, что сам доклад оказался настолько неинформативным, что сделать на его основании можно было только такой вывод: «электронные сигареты, возможно, опасны для здоровья, но информации недостаточно». В России, как мы уже знаем, первые исследования на эту тему проводятся.



Очевидно, что концепция снижения риска для здоровья курильщика явно не в фокусе внимания государства. Несмотря на выделяемые на борьбу с курением миллиарды. Пора бы только определиться — это борьба с курением, с курильщиками или за здоровый образ жизни.

