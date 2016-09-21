﻿
Сегодня, 18:03
Шымкентская девочка Виола Балан находится в крайне тяжелом состоянии
﻿
Сегодня, 17:32
На юге Казахстана ожидаются сильные осадки 23 декабря
﻿
Сегодня, 17:13
МОН впервые прокомментировало смерть школьника в Астане
﻿
Сегодня, 16:48
Скончался один из пострадавших во время взрыва в Шымкенте
﻿
Сегодня, 16:15
В Бельгии найден мертвым главный аудитор НАТО – СМИ
﻿
Сегодня, 15:40
На каток «Медеу» можно зайти с помощью «ОҢАЙ»
﻿
Сегодня, 15:17
Упростить визовый режим и развивать туризм договорились президенты РК и Ирана
﻿
Сегодня, 15:00
Обзор «Радиоточки»: ТОП новостей Казнета, 22.12.16
﻿
Сегодня, 14:44
Глаз мотылька вдохновил ученых на создание нового оптического инструмента
﻿
Сегодня, 13:23
При взрыве у метро в Москве пострадали два человека
﻿
Сегодня, 13:00
Курс валют на 22 декабря
﻿
Сегодня, 12:46
Сайт о движении общественного транспорта появился в Алматы
﻿
Казахстан продолжает терять позиции в ЕАЭС

Казахстан продолжает терять позиции в ЕАЭС

Обзор по товарообороту Казахстана со странами ЕАЭС

665

﻿
Зомби, общество и рок-н-ролл — фоторепортаж

Зомби, общество и рок-н-ролл — фоторепортаж

Мюзикл «Побег из морга»: театральные тренды и надежды

582

﻿
В Казахстане потерпел крушение истребитель

В Казахстане потерпел крушение истребитель

Летчик катапультировался

449
﻿

В деле алматинца против «Эйр Астаны» козырем станет Нацбанк

16:24, 21 сентября 2016
Нацбанк прокомментировал спор алматинца Кожасбаева с «Эйр Астаной». Письмо для юридически неподкованного человека может показаться запутанным. Но юрист возмущённого клиента авиакомпании — Евгений Сейпульник обнаруживает в документе разоблачительный пафос и правовую логику.

Напомним, алматинец Арман Кожасбаев купил билеты через интернет для жены и дочери на рейс «Эйр Астаны»; но пассажирок на него не пустили. Как объяснили сотрудники перевозчика: потому, что оплата, которую глава семьи перевёл со своей карты через онлайн-сервис «Казкоммерцбанка» показалась им сомнительной и имеющей «высокий риск мошеннической транзакции». «Эйр Астана» потребовала женщин предъявить карту, с которой оплачивались билеты, но пассажирки этого сделать не смогли, поскольку карта была на руках, как и положено, у держателя — который в отпуск сам не летел. Код транзакции, предоставленный банком, авиакомпанию тоже не удовлетворил. И деньги за неиспользованный билет — почти 300 тысяч тенге — она возвращать отказалась. Пресс-служба «Казкома» объяснила: это всё внутренние процедуры авиакомпании — защита от мошенников, которая ни в коем случае не говорит о том, что все транзакции по платёжным картам «Казкоммерцбанка» считаются рискованными.

Недовольный клиент и его юрист же готовятся судиться с авиакомпанией, попутно накапливая аргументы. Подтверждение своей правоты они считают и разъяснения Нацбанка, полученные на днях. 

Письмо юрист отправлял на имя председателя финрегулятора Данияра Акишева. Вопросы задавал следующие: 

  • С какой даты транзакции АО «Казкоммерцбанк» находятся в высокой степени риска? 
  • Почему Нацбанком не доведена до сведения населения информация об отнесении подобных транзакций «Казкома» в высокую степень риска мошенничества?
  • Транзакции каких ещё банков второго уровня могут быть отнесены «Эйр Астаной» к рискованным? 
  • Какие ещё юридические лица обладают правом отнесения транзакций местных банков к рискованным операциям? 

«НБ (Национальный банк. Прим. ред.) не регулирует деятельность организаций, не получивших лицензию НБ РК и не прошедших учетную регистрацию в НБ РК», напомнил финрегулятор. 

И на этом можно было бы и остановиться. Потому что ответ «мы ни при чем» понятен и ожидаем. Но составители письма начали цитировать закон «О платежах и платёжных системах»: «Платёж является санкционированным, если он произведён лицом, которое имело полномочие совершить данный платеж, и не противоречит законодательству РК. В случае осуществления платежа путем перевода денег платёж будет санкционированным при условии, если указание принято банком отправителя денег с соблюдением установленного порядка защитных действий от несанкционированных платежей».

Эту выдержку из закона, но использованную в ответе, а значит, определяющую позицию Нацбанка, Евгений Сейпульник комментирует следующим образом:

«Эйр Астана» не является финансовой организацией, поэтому отношения с ней не регулируются. Но при этом, они пишут, что платёж, санкционированный в любой из перечисленных форм, является платежом законным. Если платёж банк отправил, он является законным», расшифровал «Радиоточке» Сейпульник. По его мнению, из цитаты вытекает следующий посыл: «За безопасность транзакций банки отвечают сами» то есть «Эйр Астана» как бы и не должна подключаться к решению возможных проблем.

Неприятно удивлённый «Эйр Астаной» и «Казкомом» Кожасбаев, равно как и его юрист, надеется, что суд истолкует и закон, и ответ Нацбанка, и права клиента точно так же.
 
Иллюстрация: кадр из м/ф «Самолёты», DisneyToon Studios и Walt Disney Pictures, 2013 г.




Просмотров: 3140



Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку

И получайте самые интересные авторские материалы, прошедшие дополнительный отбор

Ваш email:

email рассылки Мы не распространяем ваши данные и не раскрываем их в коммерческих целях

email рассылки
Материалы по теме
﻿
«Эйр Астана» не вернёт клиенту деньги за билет?
﻿
Риск оказаться мошенником: алматинец хочет судиться с «Эйр Астаной»
﻿
"Казком" об украденных деньгах "болашаковца" и защите от фишинга
﻿
Нацбанк разрабатывает законопроект "О платежах и платежных системах"
﻿
Мажилисмены выступают за стимулирование безналичных расчетов в стране
КОМБО ДНЯ
﻿