В деле алматинца против «Эйр Астаны» козырем станет Нацбанк

Нацбанк прокомментировал спор алматинца Кожасбаева с «Эйр Астаной». Письмо для юридически неподкованного человека может показаться запутанным. Но юрист возмущённого клиента авиакомпании — Евгений Сейпульник обнаруживает в документе разоблачительный пафос и правовую логику.

Напомним, алматинец Арман Кожасбаев «Эйр Астаны» ; но пассажирок на него не пустили. Как объяснили сотрудники перевозчика: потому, что оплата, которую глава семьи перевёл со своей карты через онлайн-сервис «Казкоммерцбанка» показалась им сомнительной и имеющей «высокий риск мошеннической транзакции». Казкома» объяснила : это всё внутренние деньги за неиспользованный билет — почти 300 тысяч тенге — она возвращать отказалась . Пресс-служба « «Эйр Астана» потребовала женщин предъявить карту, с которой оплачивались билеты, но пассажирки этого сделать не смогли, поскольку карта была на руках, как и положено, у держателя — который в отпуск сам не летел. Код транзакции, предоставленный банком, авиакомпанию тоже не удовлетворил. И купил билеты через интернет для жены и дочери на рейс; но пассажирок на него не пустили. Как объяснили сотрудники перевозчика: потому, что оплата, которую глава семьи перевёл со своей карты через онлайн-сервис «Казкоммерцбанка» показалась им сомнительной и имеющей «высокий риск мошеннической транзакции». процедуры авиакомпании — защита от мошенников, которая ни в коем случае не говорит о том, что все транзакции по платёжным картам «Казкоммерцбанка» считаются рискованными.

Недовольный клиент и его юрист же готовятся судиться с авиакомпанией, попутно накапливая аргументы. Подтверждение своей правоты они считают и разъяснения Нацбанка, полученные на днях.

Письмо юрист отправлял на имя председателя финрегулятора Данияра Акишева. Вопросы задавал следующие:

С какой даты транзакции АО «Казкоммерцбанк» находятся в высокой степени риска?

Почему Нацбанком не доведена до сведения населения информация об отнесении подобных транзакций «Казкома» в высокую степень риска мошенничества?

Транзакции каких ещё банков второго уровня могут быть отнесены «Эйр Астаной» к рискованным?

Какие ещё юридические лица обладают правом отнесения транзакций местных банков к рискованным операциям?

«НБ (Национальный банк. — Прим. ред.) не регулирует деятельность организаций, не получивших лицензию НБ РК и не прошедших учетную регистрацию в НБ РК», — напомнил финрегулятор.

И на этом можно было бы и остановиться. Потому что ответ «мы ни при чем» понятен и ожидаем. Но составители письма начали цитировать закон «О платежах и платёжных системах»: «Платёж является санкционированным, если он произведён лицом, которое имело полномочие совершить данный платеж, и не противоречит законодательству РК. В случае осуществления платежа путем перевода денег платёж будет санкционированным при условии, если указание принято банком отправителя денег с соблюдением установленного порядка защитных действий от несанкционированных платежей».

Эту выдержку из закона, но использованную в ответе, а значит, определяющую позицию Нацбанка, Евгений Сейпульник комментирует следующим образом:

«Эйр Астана» не является финансовой организацией, поэтому отношения с ней не регулируются. Но при этом, они пишут, что платёж, санкционированный в любой из перечисленных форм, является платежом законным. Если платёж банк отправил, он является законным», — расшифровал «Радиоточке» Сейпульник. По его мнению, из цитаты вытекает следующий посыл: «За безопасность транзакций банки отвечают сами» — то есть «Эйр Астана» как бы и не должна подключаться к решению возможных проблем.

Неприятно удивлённый «Эйр Астаной» и « Казкомом» Кожасбаев, равно как и его юрист, надеется, что суд истолкует и закон, и ответ Нацбанка, и права клиента точно так же. Иллюстрация: кадр из м/ф «Самолёты», DisneyToon Studios и Walt Disney Pictures, 2013 г.