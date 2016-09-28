На месторождении Каражанбас произошел выброс газоводяной смеси

14:40, 28 сентября 2016

На одной из скважин месторождения Каражанбас в Тупкараганском районе Мангистауской области произошел выброс газоводяной смеси. Аварию ликвидировали. Об этом сообщили «Лада» в пресс-службе ДЧС области.





Информация от диспетчера АО «КаражанбасМунай» о том, что при подземном ремонте скважины №5529 на месторождении Каражанбас произошло открытое фонтанирование скважины, поступила 27 сентября в 05:30, рассказали в ДЧС.





- При промывке забоя скважины произошел выброс газоводяной смеси. Открытое фонтанирование ликвидировано собственными силами ТОО 27 сентября в 12:30. Пострадавших нет. Эвакуации людей не было, – сообщила Гульнара Ходжабекова, представитель пресс-службы ДЧС Мангистауской области.





киншот видео с сайта youtube.com





Tengrinews.kz

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