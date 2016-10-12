Как приготовить свободную лошадь

В гостях у «Радиоточки» Алексей Берков, мастер по работе со свободной лошадью из Санкт-Петербурга. Разговор был о взаимоотношениях лошади и человека, о том, что принесла миру кочевая цивилизация, о том, что во многих индейских племенах часто дают человеку до двадцати разных имён.

Эксперт в области верховой езды по особой методике индейцев, мастер по Natural Horsemanship и работе со свободной лошадью, путешественник и автор книги «Лошади в культуре и жизни индейцев Великих Равнин». Алексей более четверти века изучал историю и культуру индейцев Великих Равнин. В своей книге он пишет о малоизвестных страницах истории завоевания Америки. В Алматы приехал для участия в первой международной конной выставке.



Ботагоз Сейдахметова: Алексей, добрый день! Рада видеть вас в нашей студии. Сразу хочу задать вопрос, откуда у вас интерес к индейской культуре? Сначала была лошадь, или сначала были индейцы?

Алексей Берков: Я думаю, что это было как-то вместе. Наверно, можно долго рассуждать о том, откуда интерес к индейцам, но я буквально набросками своё мнение выскажу. Во времена Советского Союза у нас не было никаких трансформеров и покемонов, зато были интересные, яркие люди, и при этом жизнь была ограничена в плане свободы проявления диких чувств. И в те времена появились фильмы производства «Дефо», ГДР с Гойко Митичем, потом были фильм немецко-французского производства с Виннету. Это были романтичные благородные герои, они боролись с негодяями всякими. Потом появились книги об индейцах, люди читали и Фенимора Купера и Майн Рида, и других. Но есть люди, которые поигрались в индейцев и всё, а есть жуткие педанты, типа меня, которым интересно разобраться во всем до конца. Вот так я начал интересоваться индейской культурой, чем глубже погружался в неё, тем больше избавлялся от стереотипов. В конце концов, совсем углубился, что поехал к индейцам. А лошади, это тоже был элемент, который с самого начала появился, который тоже меня привлекал. Индейцы и лошади — для меня это всегда было единое. Конечно, в детстве я играл и в другие игры, но все мои герои почему-то были связаны с лошадьми. Это были ковбои, рыцари, мушкетёры, красноармейцы. Но индейцы и лошади — это две основные мои страсти, два главных увлечения в жизни. Б.С.: Индейцы сравнительно недавно узнали о лошади, лошадь попала в Америку вместе с первыми европейскими завоевателями. Что означают для индейцев лошади тогда и сейчас?

А.Б.: Об этом мы, кстати, и рассказываем в спектакле «Индейцы прерий», но в несколько сокращённом варианте, просто потому что мы не могли сюда привезти своих лошадей. Мы говорим о том, что индеец воспринимает мир как своего рода магию, в соответствии с правилами круга жизни. Лошадь для индейцев равнин была даром богов. Они их называли «Небесными псами» или «Волшебными псами». Это был дар громовых существ, которые связаны с громом, дождём, градом, молнией, в то же время с темнотой. Здесь получается такая метафизика — с одной стороны, что-то из подсознания что-то сильное, мощное, при этом, животворящее, как дождь, связанное с водой. Вы знаете, что индейцы равнин жили на пустынных территориях, и вода была очень важным элементом. А с другой стороны, чисто физически лошадь для индейцы был прекрасным помощником, средством передвижения по огромным территориям, партнёром во время охоты на бизонов, поскольку это крайне сложное, опасное дело было. Индейцы искали этого контакта. Сначала пытались перенимать испанскую школу, но потом выработали свои собственные методы, которые для европейцев в те времена казались какой-то магией.

Б.С.: В чём состояла эта магия?

А.Б.: Во-первых, индейцы спокойно ездили на лошадях без уздечек. Общались с ними так, что было достаточно позвать лошадь из табуна, и она прибегала к своему хозяину. Можно было скакать в бою или во время охоты, и если всадник терял равновесие, то лошадь подхватывала его, спиной ловила, и вывозила из опасной территории. Ну и представьте себе, что такое охота на бизонов…

Б.С.: Трудно представить…

А.Б.: Бизоны — это огромное животное, весом до тонны, которое движется со скоростью паровоза. Может моментально развернуться на месте. И такие стада тяжеловесов достигали тысячи и даже миллионы голов, бродили по этим равнинам. Охотники нападали на них, и в тот момент, когда бизоны срываются с места, у них летит пыль из-под копыт, комки грязи, в этих клубах пыли огромные рога, лохматые спины, и вы больше ничего не видите, вы не можете выстрелить на расстоянии. Для того чтобы поразить бизона, вам нужно подойти вплотную, и выстрелить его под лопатку из лука, или ударить копьём. В этот момент у вас руки заняты, и вы должны на лошади, на этом пугливом животном подойти вплотную, и когда бык упадёт, чтобы она не убежала в панике, а спокойно вывезла всадника. Настолько должно быть доверие между всадником и лошадью. Если использовать только болевые средства управления, то, в конце концов, наступит то мгновение, когда вы потеряете контроль, и лошадь спокойно избавится от такого человека. Здесь естественный отбор работает просто идеально. Б.С.: Каковы методы подготовки такой лошади?

А.Б.: Во-первых, такую лошадь готовили не один год, приучали ко многим страшным вещам. Но самое главное, лошадь должна доверять. Это и правильный язык тела, правильные эмоции. От человека требовалось внимательное наблюдение за табунами лошадей, то, как лошади себя ведут в естественных условиях, и следование этому языку. А сейчас всё это отразилось в так называемых мягких методиках.

Б.С.: То есть нельзя лошадь бить?

А.Б.: Ни в коем случае! Для лошади удар фактически означает — уйди из моего пространства. Поэтому, когда вы пытаетесь донести до лошади что-то через наказание, она начинает нервничать, а когда она нервничает, она не думает. То есть можно либо переживать, либо думать. Поэтому лошади всегда находились в ровном состоянии, они привыкают к определенному состоянию. Если привыкла нервничать, то будет нервничать. Если привыкала убегать — будет убегать. Привыкла драться — будет драться. Привыкла слушать человека — будет это делать.

Есть два варианта жизни воспитания лошади. Первый — у вас есть много лошадей, и вы их используете как расходный материал, не удалось с этой, можно с другой. Не удалось в той, её на мясо, возьмём другую лошадь. Вы учитесь доверять лошади, выстраиваете с ней отношения, наблюдаете долго, для того, чтобы получить настоящего партнёра. Индейцы называли лошадь словом «кола». На языке племени Дакота означает — друг. Этот термин применялся только к людям и лошадям. Его не применяли ни к собакам, ни к другим животным. Это товарищ, на которого можно положиться. Представьте себе, можно ли положиться на лошадь?

Б.С.: Могу представить! Вы сейчас находитесь в Казахстане, где была кочевая цивилизации, культура. Если говорить о кочевой цивилизации, верховая езда была главным средством межплеменной связи, стало катализатором развития торговли, а позднее — изобретение колеса… Для казаха лошадь это и дом, и средство передвижения, и боевой товарищ, и еда. У других кочевых народов, например, у бедуинов, все эти функции выполняет верблюд. Что сегодня, когда есть мощные автомобили, каковы функции лошади?

А.Б.: В современном мире многие функции старого времени отпали, никто не пасёт скот, кроме отдельных пастухов. Никто не использует лошадь как транспортное средство. Возникает, конечно, вопрос, зачем люди приходят к лошади? Приходят по двум причинам. Первая, не самая, с моей точки зрения, приятная. Это попытка компенсировать какие-то свои психологические проблемы. Кому-то нравится доминировать над животным, он не может доминировать над людьми, потому что человек может ответить. А животное можно попытаться подавить. Сложнее подавить животное, живущее на свободе. Вторая причина — это когда люди тянутся к природе, к животному. Кто-то — к дельфинам, некоторые любят собак, кошек. Но вот, согласно последним научным исследованиям, выяснилось, что сердце лошади бьется в едином ритме с сердцем здорового человека. Сердце лошади намного массивнее, сильнее, и оно притягивает. Есть даже специалисты, которые замеряют ауру (не в эзотерическом плане, а в биологическом), и оказалось, что у лошади не только большая аура, вы находитесь в ней как под зонтом, но и совпадает с аурой здорового человека. У человека происходит оздоровление. Вот часть иппотерапии основана не только на правильных движениях в ритме с правильной лошадью, но и на нахождении человека в её пространстве. поэтому люди часто сейчас меняют спорт (раньше у нас только спорт был единственной альтернативой). Появился Natural Horsemanship, воспитание лошади мягкими методами. Liberty, работа со свободной лошадью. Прохождение препятствий на лошади, когда вы только за счёт мысли и сигналов проходите важнейшие маршруты, концентрируетесь. Есть прекрасное направление — ковбой-дрессаж. У меня есть друг в Америке, основатель ковбой-дрессажа. Мы с ним часто общаемся и переписываемся Это уже соединение высшей школы верховой езды с мягкими методами. Есть в Европе представители различных школ гимнастирования лошади, её физического совершенствования, которые стали набирать обороты. Человек не только физически развивается, но и интеллектуально. Он начинает понимать физиологию, механику, старается понять лошадь. Представляете, это всё напоминает балет. Фото Александра Волкова: загородный конный клуб Chamberlain Б.С.: Хочу ещё раз уточнить, что такое «мягкие методы» воспитания? Традиционно лошадь бьют, кричат на неё во время дрессировки.

А.Б.: Дрессировка лошади основана на рефлекторике. Как правило, это вещи бездумные, лошадь просто следует приказам. Мягкие методы — методы ненасильственного воздействия, основанные на том, что лошадь обдумывает ситуацию, она старается вас понять, и мало того, у неё появляется желание быть с вами. Вы обеспечиваете ей либо безопасность, либо психологический комфорт, либо интересное занятие и для неё и для вас. Вы получаете друга, который вас ждёт, и который хочет быть с вами. Потребности, конечно, у человека и лошади разные, но, тем не менее, уровень этих потребностей может повышаться, и, в конце концов, вы вместе можете развиваться. Поскольку я по образованию специалист по теории систем, вы получаете систему как бы саморазвивающуюся. Когда вы с лошадью друг друга подстёгиваете к новым достижениям, как система с двумя солнцами, вы крутитесь вокруг друг друга и переходите на всё более высокий уровень. Лошадь заинтересована в вас, вы даёте ей большие возможности, лучшее понимание мира, ей становится интересно жить. И вам интересно, потому что вы вдруг ощущаете насколько у вас безграничные возможности для своего собственного роста, духовного и физического. Вы переходите от грубого на тонкие воздействия. Что они более разнообразны и интересны. Вы чувствуете себя паучком в паутине, который контролирует лапками все нити, и малейшее колебание в вас уже вызывает ощущение, что вы управляете миром. Это вызывает дикую эйфорию, и вы думаете, а если ещё тоньше?! Мой американский друг Рус Крачан, говорит, что открывается ещё одна дверь, за которой вас ждут сюрпризы. Фото Александра Волкова: загородный конный клуб Chamberlain Б.С.: Вы говорили, что лошадь — это друг. А как она выражает свою любовь, как встречает вас? Вы говорили, что она может ощутить запах ваших эмоций.

А.Б.: У лошадей очень многогранный язык. Люди привыкли выражаться вербально, хотя у нас тоже присутствует язык телодвижения, и многие вещи невербальные мы тоже отслеживаем. Например, он хорошо используется в НЛП. Животное, вроде лошади, табунное, которое постоянно сообщается со своими сородичами, на них ориентируется, общается многими способами. В первую очередь это язык телодвижения. На большом расстоянии — поза, движение хвоста, движение головы. На близком расстоянии — движение ушей, глаз, ноздрей, складочек вокруг рта, и каждый миллиметр рассказывает, что лошадь чувствует. Запах эмоций мы часто недооцениваем. Вот собаки чувствуют запах страха, когда человек выделяет адреналин. Собака прекрасно чует дичь. Лошадь прекрасно чувствует эмоции, даже, если вы улыбаетесь, а внутри вам плохо. Она видит ненастоящую улыбку, потому что есть куча сигналов, которые выдают фальшивую улыбку. Помимо движения микромышц, они читают запах, такие нейромедиаторы, как окситоцин и вазопрессин воспринимаются обонятельной долей, которые у лошадей развиты. Они чувствуют вас, даже не видя вас. Есть такой старый шаманский заклинательский приём: вы должны настроиться на доброту, желание слиться с лошадью. Вы должны не играть в это, а чувствовать это. Здесь школа Станиславского поможет. После этого вы аккуратно дуете в нос лошади. Лошадь начинает к вам тянуться, плюшевая моська прямо у вашего лица. Он вдыхает ваш запах, смотрит на вас, и пытается вас прочитать. У них под верхней губой есть очень сильные анализаторы. В районе ноздрей огромное количество нервных окончаний, такое же, как у нас в пальцах. Лошади могут ртом открывать замки, развязывать узлы, подавать предметы. Если они травинку выбирают из кучи с помощью губ, у них прекрасное осязание, эмоции. Я в своей школе ученикам рассказываю, что лошадь слушает вас только тогда, когда у вас возникает желание, четкое намерение, которое обязательно отразится в движении микромышц, изменении баланса, в ваших ощущениях, и лошадь это поймает. Есть даже такое выражение, что под гремящим колоколом шёпота не слышно. Для того, чтобы говорить с лошадью, надо уметь шептать. Индейских заклинателей так и называют: whisperer — шептуны. Б.С.: Алексей, вы общались с индейскими шаманами, неужели до сих пор существует культура заклинания? Неужели цивилизация не задела их крылом?

А.Б.: Так нельзя сказать. Индейцы — современные люди, они живут в современных условиях, и мало того, многие даже жалуются, что настоящих серьёзных шаманов не осталось. Есть те, у кого есть сила, но и есть и те, кто делают на этом деньги. К сожалению, те, кто делает деньги, рекламируют себя намного ярче и эффективнее. Настоящих шаманов найти не так-то и просто. Они помогают своим, и помогают тем, кто действительно нуждается в помощи. Тем не менее такие люди есть.

Б.С.: Вообще, шаманская культура существует и на территории Казахстана, на территории всех кочевых народов, там, где есть лошадь, общение с природой. На Алтае точно есть шаманы.

А.Б.: Я не сомневаюсь. Точно знаю, что некоторые индейцы приезжают из Америки сюда, взаимодействуют с сибирскими, с алтайскими шаманами.

Б.С.: У вас было какое-то индейское имя? Типа: Алексей Быстрая Нога?

А.Б.: Это очень личные вещи. Да. Это не кликуха, как у нас принято говорить. Это внутренняя, сакральная часть, которую в вас выявляют либо шаманы, либо авторитетный человек, который видит вашу истинную сущность. Он вам дает это имя, которое используется либо родственниками, либо когда человек болен.

Б.С.: Кстати, в этом плане индейцы близки в казахам. Для нас имя тоже носит сакральный смысл, только у нас как раз говорят его вслух. Если человек заболел, то его называют вторым именем, чтобы запутать злых духов, и болезнь отступила.

А.Б.: У некоторых индейских племён тоже было до двадцати имён. Фото Александра Волкова: загородный конный клуб Chamberlain Б.С.: Алексей, хочу напомнить слушателям, что вы принимаете участие в первой конной выставке в Алматы и будете там рассказывать индейские легенды у костра детям, показывать спектакль о жизни людей и лошадей.

А.Б.: Основная канва спектакля — вокруг ковбоя, которому необходимо найти взаимодействие с лошадью, приезжает к индейскому шаману, и тот ему рассказывает о круге жизни, которое имеет больше значение, чем средства, которые были у него до этого. Говорит, что он должен измениться. А у костра мы будем рассказывать индейские легенды, поговорим об индейском образе жизни, об ощущении мира. кроме того, на площадке мы покидаем томагавки, постреляем из лука, будем ловить с помощью лассо не настоящего, но бычка. Будем весело, приходите.

Б.С.: Спасибо большое за приглашение!